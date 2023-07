Mercedes Milá hace una excepción y regresa a Telecinco por un gran motivo

La mítica presentadora de 'Gran Hermano' durante muchas temporadas vuelve a la cadena de Mediaset este viernes, según se informa en redes sociales, por una inesperada razón.

Telecinco sigue en pleno proceso de duelo, tras decir adiós a Sálvame hace tres semanas ya y con una gran hoguera en medio del parking de Mediaset. De esta manera, cerraban una etapa de la historia de la televisión, dejando al Deluxe moribundo. Y, cuando todavía no se ha cumplido un mes de esa despedida, y a punto de cumplir 14 años desde su estreno en 2009 y tras casi 750 programas, ha llegado el momento de echar el cierre al formato de la noche de los viernes y los sábados. Por eso, Sálvame Deluxe emite este viernes, 14 de julio, en directo, su último programa. Este programa especial estará presentado por María Patiño y Terelu Campos.

Pero si hay algo que hace especial esta emisión, además del plató con una propuesta escénica inédita en su historia, es la visita de uno de los rostros más míticos y reconocidos de Telecinco: Mercedes Milá. La que fuese presentadora de Gran Hermano durante 15 años acude al programa como madrina. Y es que se quieren despedir con una gran traca final. La misión de la periodista será la de repasar y analizar algunos de los momentos más destacados de su carrera y de la actualidad televisiva y del mundo corazón en una entrevista y asumir la misión de clausurar definitivamente el plató.

Milá será la madrina del último programa del Deluxe

Mercedes Milá, ahora al frente de Milá vs Milá en Movistar Plus, mostró su apoyo a Jorge Javier Vázquez el día que se conoció el cierre definitivo de los dos programas: "Te han dicho muchas cosas bonitas, ese es nuestro patrimonio. No sé si estás triste o contento, sea lo que sea me tienes a tu lado", le escribía la periodista al presentador. De hecho, aunque ya es histórico que Mercedes vuelva a Telecinco tras su despedida como presentadora de GH, lo sorprendente es lo que no se sabe de este último Deluxe, ya que si hay algo que caracteriza a la periodista es que no se va a callar nada.

💣💣¡¡ATENCIÓN!!💣💣 Este viernes cerramos para SIEMPRE el Deluxe con una madrina de excepción. ¡La gran MERCEDES MILÁ se sienta en nuestro plató para despedir en DIRECTO los 14 años del programa!#UltimoDeluxe #MercedesMila pic.twitter.com/3bndYxKUZL — Deluxe (@DeluxeSabado) July 11, 2023

El cierre del Deluxe pone punto final a otro de los formatos estrella de Telecinco y de La Fábrica de la Tele. De hecho, ha sido la productora la que ha decidido diseñar para su última entrega una puesta en escena inédita: un plató prácticamente vacío, integrado sólo por dos grandes pantallas y las gradas en las que se sentará el público, para mostrar a la audiencia las interioridades de un estudio de televisión. Además, a lo largo de la emisión, varios operarios de mudanzas irán desmontando en directo los últimos elementos de la escenografía, mientras Mercedes Milá se encargará de despedir por todo lo alto el programa. Algo similar se vio hace unos días en el Instagram de Marta López.

El plató de Sálvame ya está siendo desmontado#yoveosálvame



Vía: Stories de Marta López pic.twitter.com/c1SQr91dnf — Paquita de la Esteban 🇪🇸 (@paquitasales) July 11, 2023

La colaboradora de Sálvame y Sálvame Deluxe se encargó de mostrar en sus redes sociales el desmantelamiento del mítico plató: "Estoy entrando en el plató de Sálvame. ¿Queréis verlo? Ay, qué penita, por favor, mirad qué pena", decía mientras se quitaba las lágrimas del rostro. Al poco tiempo de colgar el vídeo, tuvo que eliminarlo porque, probablemente, se veían imágenes del "inédito" plató del Deluxe.