Susanna Griso da el último parte médico de Àngel Llácer: "No tendrá secuelas"

'Espejo Público', el matinal de Antena 3, ha dado la última hora del estado de salud del artista y jurado de 'Tu cara me suena', que ha tenido que pasar por "varias intervenciones".

La atención sigue puesta en Àngel Llácer por su estado de salud. Y es que, el 'presidente' del jurado de Tu cara me suena no está pasando por su mejor momento desde que llegó de su viaje por Vietnam, ya que ha tenido que ser ingresado debido a una bacteria. El también actor ya estuvo de baja hace una semanas, dejando su puesto en el concurso de Antena 3 y teniendo que ser sustituido por Silvia Abril. Y aunque parecía que la situación mejoraba, el pasado jueves 9 de mayo volvían a saltar las alarmas cuando Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva comunicaban que había sido ingresado de nuevo; motivo por el que no había asistido a El Hormiguero.

"Antes de nada, tenía que estar también Àngel Llàcer, que le íbamos a traer aquí esta noche. Pero está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam y lo han tenido que volver a ingresar", comunicaba por entonces Pablo Motos, antes de que sus invitados confirmaran la situación del catalán, lo que provocaba que las alarmas saltaran. Por ello, este mismo lunes 13 de mayo, Espejo Público informaba a sus espectadores sobre la última hora del estado de salud de Llácer. Una información que ofreció Miquel Valls, copresentador del matinal de Susanna Griso.

El estado de salud de Àngel Llàcer

"El pasó dos semanas ingresado aquí en Madrid, que vino a hacer la obra The producers, que presentó aquí...", empezó relatando Miquel Valls ante las cámaras de Antena 3. "Después le dan el alta, regresa a Barcelona, cuando llega a Barcelona no se encuentra bien, lo vuelven a hospitalizar", continuó explicando el de Atresmedia, que seguidamente daba la última hora del artista. "Y ha sido sometido a varias intervenciones y ahora está más estable", manifestó el periodista que dejaba a su compañera impactada con la noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tu cara me suena (@tucaramesuena)

"«Pero, ¿qué bacteria es?", preguntó Susanna Griso, que recibió la respuesta por parte del propio Valls: "Es una bacteria en concreto que lo que hace es que la infección pase por todo tu cuerpo, hasta que provoca al final una sepsis". Acto seguido a esta información, la presentadora de Espejo Público conectó con una doctora para que diera todos los detalles sobre la bacteria que había afectado a Ángel Llácer y qué consecuencias podría acarrearle. La invitada resolvió las dudas de Susanna Griso, aunque esta no pudo evitar reaccionar ante los efectos que esta bacteria podía tener en el de Tu cara me suena. "Nos hemos quedado más tranquilos sabiendo que no va a tener secuelas", soltó la presentadora al conocer que su compañero de cadena no sufriría consecuencias.