El accidentado estreno de Wyoming a su regreso a La Sexta :"¡Empezamos bien!"

El presentador de 'El Intermedio' no comenzó con buen pie la nueva temporada del programa, ya que se vio en apuros nada más arrancar con su monólogo, viéndose obligado a pedir un cambio.

Con el inicio de septiembre, llegan las nuevas apuestas de las cadenas, así como el regreso de los programas ya consolidados que siguen sumando temporadas. Mientras que TVE daba este lunes la bienvenida a Jaime Cantizano con su Mañaneros, La Sexta estrenaba nueva temporada de El Intermedio, celebrando el regreso de El Gran Wyoming al formato tras sus vacaciones de verano y recuperando su puesto que estaba en manos de Dani Mateo.

Pero esta vuelta al plató de El Intermedio no fue tan especial para el presentador, o al menos, durante el arranque del programa. Wyoming, siguiendo la estructura -y ya tradición- del formato de Atresmedia comenzó con su monólogo de arranque. Lo que no esperaba es que los primeros minutos de su intervención estuviesen marcados por un accidentado momento. Y es que las emisiones en directo pueden jugar alguna que otra mala pasada, llegando a poner al presentador en un apuro, del que supo salir con su humor.

El accidentado estreno de Wyoming por una cámara

El Intermedio estrenaba este lunes su temporada número 18 recuperando a su presentador titular y a su elenco habitual, entre los que destacan Dani Mateo y Sandra Sabatés. Siguiendo la estructura habitual del programa de La Sexta, Wyoming arrancaba con su monólogo con toques humorísticos. En esta ocasión, dando respuesta "a la pregunta que estos días me están haciendo los directivos de televisión, las novedades para esta temporada". Hasta ahí, todo bien. De hecho, el mítico rostro televisivo seguía asegurando que "no hay ninguna, la pregunta es tonta porque ellos no tienen ni idea...". Mientras realizaba el discurso, en un momento concreto, Wyoming comenzó a reírse. Lo raro no es que se riese, ya que estaba haciendo humor, lo extraño ocurrió segundos después, ya que decidió parar el programa.

Así, en mitad de su monólogo, y riéndose, paró El Intermedio y explicar qué pasaba, dirigiéndose a la audiencia y a su equipo: "Me estoy riendo porque el aparato donde leo se está yendo a hacer puñetas", reconoció provocando la risa de los presentes. "No leo una mierda. Y, como saben, todo es de memoria e improviso, pero a veces hago como que no", ironizaba. Y como no podía seguir leyendo el teleprómpter, Wyoming soltó un "¿me ponéis otra cámara, por favor?". En cuanto, cambió de cámara, concluyó su accidentado momento con un "¡empezamos bien!". Tras este divertido momento, el presentador continuó con El Intermedio, dando inicio así una nueva temporada de los pocos programas 'antiguos' de La Sexta que se mantienen.