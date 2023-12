Nuria Roca desvela detalles de su intimidad que sorprenden a Juan del Val

La presentadora "La Roca" lanza un mensaje contundente a su mediático marido, compartiendo en redes sociales un álbum de fotos en el que revela una de sus grandes pasiones.

Es habitual que la pareja formada por Juan del Val y Nuria Roca, casados desde hace 25 años, nos deje titulares jugosos sobre su relación en el programa en el que ambos participan cada jueves, El Hormiguero.

Así, hace unos días, ambos se enzarzaban en una discusión, en directo, provocada por la última trampa que le había preparado su pareja al escritor, con él revelando en directo que le había echado, temporalmente, de casa.

"¿Has tenido alguna emboscada de Nuria esta semana?", le preguntaba Pablo Motos, a su amigo, ansioso por revelar lo que había sucedido. Roca se temía lo peor, pero lo cierto es que ella también sabía por dónde iban los tiros, ya que todo había sucedido horas antes por la llegada de su familia, de visita en Madrid. "¡A saber qué te habrá contado!".

Una visita inesperada

Me dice "¿tú el lunes no pensarás dormir en casa, ¿no?'. ¡Coño, que es mi casa!", explotaba Del Val, dejando intrigados a sus compañeros de mesa. Nuria optaba entonces por aclarar la razón de tan llamativa salida: "Tiene una explicación, y es que no me viene bien que duerma ese día en casa. Ha sonado fatal, pero es que viene mi familia y no cabemos todos. Como él es un poco el añadido, como le sigue llamando mi padre, le hemos dicho que se vaya".

Y es que, es habitual que ambos desvelen sin tapujos detalles de su vida íntima que hoy, la presentadora ha vuelto a mostrar en sus redes sociales con un significativo mensaje.

Nuria Roca abre su álbum de fotos más romántico con Juan del Val y desvela una de sus grandes pasiones https://t.co/nmpdIKbwsP — elnortepuro (@elnortepuroo) December 10, 2023

"Imagínate caminando de la mano con tu pareja, disfrutando de un tranquilo paseo. De repente, surge un gesto juguetón: una mano que se desliza sutilmente hacia el bolsillo trasero". Esta es, al parecer, una costumbre que la presentadora de La Sexta pone en práctica habitualmente y que le llena de satisfacción. Un gesto que, según ella, añade un toque de diversión y picardía a su día a día en su relación con Juan del Val, con quien tiene tres hijos y comparte vida desde hace casi tres décadas.

Roca lo ha dado a conocer en un carrusel de fotos que ha publicado en su Instagram, donde rezaba el mensaje: "Siempre me ha gustado andar por la calle y meterte la mano en el bolsillo de atrás", ha admitido en su publicación, añadiendo un poco de humor al aclarar que se trata, simple y llanamente, de tocarle el culo a su marido. En la última imagen, se recoge el momento en el que Roca pone en práctica su hábito, lo que ha desatado reacciones incluso del propio Juan del Val, que no ha dudado en comentar: "Menuda fresca".