Fortes y Tertsch, a la gresca, provocan que Cuartango diga cuánto le paga TVE

Una encendida defensa de la Segunda República por parte del periodista gallego en "La noche en 24 horas" sacó de sus casillas, de nuevo, al eurodiputado de VOX, con un tercer damnificado.

No es la primera vez que Xabier Fortes y Hermann Tertsch se enfrentan en las redes sociales con un lenguaje bastante grueso. Y lo más probable es que no sea la última. El último combate tuitero entre ambos está teniendo lugar en X durante la mañana de este viernes y, aunque parece que aún no se ha dado por concluido, sí que ya ha tenido un par de combates explosivos.

Esta vez, el origen hay que buscarlo en la encendida defensa que de la Segunda República realizó en la noche de este jueves el periodista gallego en el programa que conduce, La noche en 24 horas, en Televisión Española. El asunto venía a colación de la proposición de una nueva ley de Concordia por parte del gobierno valenciano que sustituya a la actual ley de Memoria Democrática.

Al analizar el asunto, Fortes llevó a cabo una particular lección de historia que, básicamente ensalzaba los valores de la República y eliminaba cualquier responsabilidad de esta en la consiguiente Guerra Civil. Su opinión fue básicamente aceptada por los colaboradores que participaban en la tertulia, si bien Pedro G. Cuartango, exdirector de El Mundo, recordó algunas actitudes de miembros de los partidos de izquierda una vez que el Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936.

Cruce de insultos entre Fortes y Tertsch

Se supone que Hermann Tertsch estaba viendo el espacio porque, con su habitual tono, no dudó en criticarlo desde X. El experiodista de El País, y actual eurodiputado de VOX, tuvo para ambos, en principio para Xabier Fortes, pero tampoco Cuartango se pudo ir de rositas.

Cuartango - Proustango lo llaman quienes más lo desprecian- tiene que cobrar muchos miles de euros en TVE para ser tan repugnantemente infame y lacayo respecto a la llamada memoria histórica.

El Xavier Fortes es un simple y vulgar propagandista y palanganero de PSOE/ETA con… — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 18, 2024

"El Xavier Fortes es un simple y vulgar propagandista y palanganero de PSOE/ETA con todas las justificaciones para los asesinos de PSOE, PCE, UGT y CNT", ha escrito, entre otras lindezas, Tertsch en X provocando la respuesta del periodista gallego de Televisión Española.

"No puede haber mayor placer que levantarse por la mañana y antes de tomar un café leer este 'mesurado elogio'. Y es que como elogio hay que tomarse los insultos tan disparatados de este ultraderechista de reminiscencias arias. Su deterioro cognitivo, ganado a pulso, es tan evidente, que todas sus diatribas y soflamas le retratan como lo que es, un pobre patán descerebrado. Anda Herr Hermann, cuídate un poco que es muy temprano y ya tienes una edad", le ha respondido Fortes.

En el mensaje original de Tertsch también había reprimendas para Cuartango, al que el eurodiputado de VOX acusaba de "cobrar muchos miles de euros en TVE para ser tan repugnantemente infame y lacayo respecto a la llamada memoria histórica".

Un tuit de Tersch. Sin comentarios. Mis ingresos por las tertulias de TVE durante todo el año pasado ascendieron a 3.400 euros brutos. Difamar sale gratis en este país. https://t.co/KEq5oFOYgV — Pedro G. Cuartango (@PedroCuartango) April 19, 2024

Y el exdirector de El Mundo y actual columnista de ABC tampoco ha optado por callarse haciendo público el dinero que cobró de Televisión Española durante el año pasado: 3.400 euros brutos.