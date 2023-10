'El Chiringuito' de Josep Pedrerol rescata a un mítico tertuliano del programa

Uno de los tertulianos del popular espacio deportivo de Mega vuelve a sentarse junto a su presentador y compañeros después de una larga temporada ausente: "Creía que había pasado mi tiempo".

Cada emisión de El Chiringuito es una incógnita. Nunca sabes qué vas a ver, pese a que el reclamo de las redes sociales te preparan para algo. Pero siempre hay sorpresas. Este jueves, Josep Pedrerol sorprendía a toda la audiencia anunciando el regreso de uno de sus colaboradores más míticos. Pipi Estrada volvía a sentarse en el plató de Mega para formar de nuevo parte de la tertulia deportiva, tras un año y medio alejado del formato de Atresmedia y vinculado a los diferentes programas de corazón de Telecinco.

En abril del año pasado, el periodista asturiano abandonaba el programa deportivo para fichar por Sálvame, espacio que acabó siendo cancelado en junio de 2023. Ahora, tres meses después, Pipi ha regresado al amparo de Pedrerol, donde ha mostrado su último cambio de look. En su regreso, el presentador comenzó a darle la bienvenida preguntándole cómo se sentía: "Tengo tres sensaciones maravillosas: una gran emoción, una gran alegría y una gran felicidad de estar con todos vosotros", arrancaba diciendo el tertuliano, que compartió con la audiencia cómo ha vivido este tiempo alejado de El Chiringuito.

Pipi Estrada regresa a 'El Chiringuito' de Pedrerol

Pero antes de comenzar a formar parte de nuevo de este espacio de Mega, Pipi tenía un dardo guardado para Pedrerol: "Cuando estaba más positivo y os veía desde la cama rezaba: tengo que volver. Pasaba el tiempo y pensaba: este cabrón no me llama", soltó. Una pulla que el presentador de El Chiringuito se tomó a risas. Acto seguido, el asturiano explicó detalladamente el proceso hasta que finalmente el catalán le ofreció regresar al formato del que formó parte desde sus orígenes en Intereconomía bajo la marca Punto Pelota.

🌟 ¡AYER VOLVIÓ @PipiEstrada1! 🌟



👏 Así fue el regreso más emocionante de nuestro 'pichón'. pic.twitter.com/tMpdb73be9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2023

De igual modo, Pipi, en un arranque de sinceridad, contó que muchas veces se le pasó por la cabeza que nunca más volvería: "Creía que había pasado mi tiempo", desvelando los mensajes que iba intercambiando con Pedrerol, mientras seguía apareciendo en Telecinco como colaborador de espacios como Así es la vida o Fiesta. De hecho, en una conversación con el presentador de Mega, se mostró bastante pesimista con su regreso: "Te dije que creía que mi etapa en El Chiringuito y contigo ha terminado, pero me quedo con lo más grande que he vivido, que he vivido momentos inenarrables", recordó. "Tú me dijiste: 'No seas tan pesimista, yo no lo soy'. Ahí volvió la esperanza. Y me dijiste que a la vuelta de verano hablábamos", siguió contando Pipi.

Finalmente, hace unas semanas, se acabó produciendo esa oferta en un momento que hizo llorar al tertuliano: "Me quedé congelado: lo que vengo soñando este tiempo se ha hecho realidad", comentó el periodista, y, ante la emoción de todo el plató, Pedrerol acabó de contar la historia: "Yo le dije: 'Vuelves'. Se para y le caen unas lágrimas de las que me acordaré toda la vida". "No sé qué tiene El Chiringuito que cuando la gente se va llora, y cuando vuelve también llora. Es un programa llorón. Estoy muy emocionado. Vengo con tantas ganas, tantas fuerzas..", aseguró Pipi, antes de quitarse la gorra y mostrar que se había injertado pelo.