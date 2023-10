Bronca en 'Espejo Público' entre Pedrerol y Samanta Villar: Griso interviene

El de 'El Chiringuito' ha ido al programa para valorar la designación de España como sede del Mundial pero el discurso ha virado hacia un punto que ha caldeado los ánimos: el fútbol femenino

Susanna Griso ha invitado a su programa de este jueves de Espejo Público al presentador de deportes referencia de la casa (Atresmedia): Josep Pedrerol. El director de El Chiringuito se ha pasado por el plató del espacio matinal de Antena 3 para analizar varios de los temas de candente actualidad en el mundo del fútbol: empezando por la designación de España como una de las sedes para el Mundial del año 2030 y también polémicas como la del exjugador Alfonso Pérez, al que han quitado su nombre del estadio del Getafe que, hasta ahora, llevaba su nombre.

El motivo de esta decisión, tomada por el Ayuntamiento getafense, son las declaraciones que el ex delantero de Betis y Real Madrid ha hecho durante la semana sobre la comparación entre fútbol masculino y femenino. Alfonso aseguró que era imposible equiparar el fútbol femenino y el masculino porque “todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática”.

Las palabras del también exjugador de la selección española corrieron como la pólvora y levantaron una ola de críticas hacia él que han acabado con la retirada de su nombre del estadio del Getafe. Sobre ello hablaban en el magacín que dirige Susanna Griso y, como es normal, ha salido el tema de la equiparación salarial entre hombres y mujeres dentro del mismo del fútbol.

En ese punto, Pedrerol ha dado su opinión, repetida durante muchas veces en su programa de El Chiringuito, y que coincide con lo expresado por Alfonso en su entrevista en El Mundo que tanto ha dado de qué hablar. Una opinión que se basa en que sí, es obvio que hay que mejorar las condiciones económicas del fútbol femenino, pero que todo depende de la oferta y la demanda. “Si hay más oferta, tienes más dinero y más posibilidades”, ha defendido el presentador, momento en el que ha saltado Samanta Villar.

“Si le estás negando un sueldo de 30.000 míseros euros al año a una jugadora, ¿cómo pretendes que te dé resultados para luego llenarte estadios?”, ha comentado la periodista, afirmando que de esta manera “se impide que se profesionalicen”, no se les da “los medios necesarios para que se desarrollen” y luego, además, “les piden resultados”.

La discusión crece y Susanna Griso interviene

En ese momento Pedrerol le ha acusado de populismo y mientras ambos hablaban uno encima del otro, el periodista deportivo se ha ido encendiendo hasta exclamar: “El populismo tuyo no me interesa. Yo este debate no, abandono. Hagamos un debate serio para la gente que nos ve”, ha reclamado un visiblemente molesto Pedrerol. Villar no se ha callado y le ha seguido respondiendo.

“Aquí defendemos todos que hay que mejorar el fútbol femenino, pero lo tuyo ya me parece una broma” continuaba diciendo un indignado Pedrerol. Ante la subida de tono de la discusión, Susanna Griso ha intervenido para intentar poner paz entre sus colaboradores. Lo ha conseguido y el debate se ha vuelto a encauzar hacia el mundial de fútbol y el caso de Alfonso en concreto.