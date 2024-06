"Supervivientes" sufre una baja para su nueva edición que obliga a hacer cambios

De cara a la nueva edición del reality de Telecinco, uno de los tres programas del concurso sufrirá un importante cambio a causa de otro programa de Mediaset.

Pocas cosas positivas está pudiendo sacar Telecinco de este 2024 en cuanto a números nos referimos, quizá lo único que esté salvando a la cadena de Mediaset es la nueva edición de "Supervivientes" que estrenaban el pasado mes de marzo y con el que han conseguido liderar las franjas de emisión los jueves con las galas; los domingos con "Conexión Honduras" y los martes con "Tierra de nadie".

El éxito de "Supervivientes" ha provocado que Mediset quiera explotar a su personal 'gallina de los huevos de oro' y lleve varias semanas trabajando en una nueva edición del reality, una edición muy especial bajo el nombre de "Supervivientes All Stars" y de la que poco a poco vamos sabiendo detalles.

🚁 Sofía Suescun

🚁 Adara Molinero

🚁 Bosco Martínez-Bordiú



¿Quién será el próximo concursante confirmado de #SupervivientesAllStars? ⭐️ El domingo en #ConexiónHonduras con @SandraBarneda en Telecinco 🏝️ pic.twitter.com/SzgY8XxTLa — Telecinco (@telecincoes) May 31, 2024

Semana a semana hemos ido conociendo a los primeros concursantes de esta especial edición, Sofía Suescun, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu. También se ha anunciado a los presentadores del reality, aunque en este apartado "Supervivientes All Stars" va a sufrir algunos cambios con respecto al reality actual que está emitiendo Telecinco.

Carlos Sobera no estará en "Supervivientes All Stars"

Mientras que en estas semanas Telecinco ha confirmado a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda como presentadores de "Supervivientes All Stars" y a Laura Madrueño como presentadora desde Honduras, hay una cara habitual del reality que no va a estar. Se trata de Carlos Sobera, presentador de programa "Tierra de nadie".

Carlos Sobera será el único de los tres presentadores que no participará en esta especial edición, lo que ha provocado que Jorge Javier Vázquez tenga que repetir presentando tanto las galas de los jueves como los programas de "Tierra de nadie". El motivo por el cual Sobera será baja en "Supervivientes All Stars" es profesional, ya que mientras se emite el reality él estará al frente de otro espacio.

Porque hay que recordar que "First Dates" ha preparado una edición muy especial para este verano con un spin-off llamado "First Dates Hotel", que también presentará el conductor vasco. Una edición especial que está prevista que se grabe este verano, por lo que coincidiría con la emisión de "Supervivientes All Stars", que previsiblemente dará comienzo cuando finalice "Supervivientes".