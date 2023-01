Sabina tiembla: le amenazan con hacerle un 'Shakira'

Joaquín Sabina y Pancho Verona separan caminos tras más de 40 años y el guitarrista amenaza en Twitter con hacerle un 'Shakira' al cantautor.

Shakira sigue copando la atención de todo el mundo tras la canción llena de hachazos que le dedicó a Gerard Piqué. Tal ha sido la magnitud que ha tomado la canción, que algunos famosos han "amenazado" con marcarse un 'Shakira'.

la 54 de bzrp y chenoa: "en chandal salí a la calle para callar las habladurías, no tenía el cuerpo para bulerías" pic.twitter.com/qNUHIu9mEV — jud (@fcbpts) January 12, 2023

Una de las primeras en hacerlo fue la extriunfita Chenoa, que desde que salió la canción ha bromeado varias veces con la posibilidad de grabar una Bizarrap Session dedicada a David Bisbal, pero el último en tirar de humor y amenazar con marcarse un 'Shakira' ha sido Pancho Varona, el músico y guitarrista que ha acompañado a Joaquín Sabina durante más de 40 años.

Contra todo pronóstico, Pancho se queda fuera de la gira

Sabina y Pancho llevaban compartiendo escenarios desde 1982, como el propio Pancho cuenta en su biografía de Twitter. Tras más de 1000 conciertos juntos, 100 canciones que compusieron, 40 giras y los 15 discos en los que Verona ayudó con la producción, la pareja se ha separado.

Fue Pancho Varona el que anunciaba, tirando de ironía y haciendo un juego de palabras con el nombre de la nueva gira de Sabina, que comenzará en febrero, que no estaría junto al cantante: "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira. Yo le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los que fui su productor. Aunque no vaya a estar en esta gira, quiero deciros a todos los que lleváis 40 años acompañándome que siempre voy a estar en cada escenario junto a vosotros".

El anuncio, que coincidía con el día en el que Sabina hablaba sobre sus excesos con la cocaína, dejó sorprendidos a todos, incluso al mismo Pancho: "No me lo esperaba, pero es cierto que llevaba unos meses recibiendo cierto tipo de señales. La verdad es que después de 40 años juntos no creía que me fuera a quedar al margen".

Ahora, a poco menos de un mes para que arranque esa gira, Varona ha querido tirar de humor y ha amenazado con marcarse un 'Shakira' "con quien yo me sé...".