Alfredo Urdaci, otra víctima de RTVE

Dos meses después de conceder una entrevista sobre su libro sobre prostitución ejercida libremente a Radio Nacional, éstas no se ha emitido. Es la censura en tiempos de, dicen, libertad

El periodista navarro ha sido vetado por Radio Nacional de España (RNE). El que fuera director de los servicios informativos de TVE en el periodo transcurrido entre 2000 y 2004 ha sufrido la censura en su persona. El pasado 17 de enero el programa Espacio en Blanco que dirige y presenta Miguel Blanco se pone en contacto con Urdaci. Deseaba entrevistarlo en su programa para hablar de su nuevo libro, Palabra Puta. Voces de las prostitución editado por Gaveta. La entrevista se realiza. Pasados tres dos meses, el autor del libro se pone en contacto con Blanco para comentarle el porqué no se ha escuchado la entrevista. La respuesta de Miguel es tajante.



"Soy cumplidor cuando puedo y me dejan" contesta el director. Blanco y en botella. El ente público Radio Nacional de España no puede emitir la entrevista porque se ha producido una llamada de las altas esferas. A Alfredo Urdaci no le explican quién ha censurado. ¿El director de RNE, Pedro Sánchez o su mujer, Begoña? ¿O ha sido el padre de Begoña Gómez que conoce bien el mundo del que habla Alfredo Urdaci en su libro.





Palabra Puta. Voces de la prostitución recoge el testimonio de mujeres y hombres que ejercen libremente la prostitución y quieren seguir ejerciéndola. Estas voces no se consideran víctimas de la sociedad. Ejercen la prostitución desde su libertad y lo consideran su oficio por derecho y elección. Ni siquiera con los 400 euros que ha anunciado Patxi López dejarían el oficio. Ejercen este oficio desde la absoluta libertad.



En la respuesta del director de Espacio en Blanco a Alfredo Urdaci también le comenta que no quiere suscitar sensibilidades con la promoción de su libro. RNE quiere silenciar a estas mujeres y hombres que quieren hablar para hacer conocer su mundo. Su realidad. Su decisión. Quieren contar su verdad. Alfredo Urdaci no llamó al programa para que lo entrevistaran por su libro. Fue Miguel Blanco quien se interesó. Después llegó la censura. La de ahora. Quizás tan fuerte como la que hubo en otros tiempos inmersos en una dictadura. Es la misma censura. La de antes y la de ahora. Quizás la actual más peligrosa porque se dice que se vive en democracia con libertad de expresión.