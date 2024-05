Diversidad de opiniones tras lo dicho por el ganador de Pasapalabra de Hacienda

Las declaraciones de Óscar Díaz sobre el porcentaje que tendrá que pagar en impuestos, después de haberse llevado casi 2 millones de euros en el concurso de Antena 3, han levantado polémica.

Óscar Díaz se coronaba este miércoles como el ganador de uno de los mayores botes de "Pasapalabra", un bote de casi 2 millones de euros que lograba al conseguir completar el 'Rosco' antes que su rival Moisés Laguardia. Tras su hazaña, Óscar Díaz realizó varias entrevistas en las que respondió a la habitual pregunta sobre Hacienda y los impuestos que se suele hacer tras ganar un importante premio económico.

En una de esas entrevistas a El Televisero, Óscar Díaz aseguraba que, para él, el porcentaje que se lleva Hacienda del premio "no me parece nada injusto. Lo que me parecería injusto es que un trabajador ganando lo mismo que he ganado yo, que es una cifra muy aparatosa, tributara más que yo por el mero hecho de haberlo ganado en televisión y que el tipo impositivo fuera inferior, eso sería lo injusto".

Porque Óscar sabe que la cifra es muy alta y que Hacienda le va a quitar un buen 'pellizco': "Es una cifra alta y yo con ese dinero podría hacer otras cosas, pero no me duele en absoluto que se lo lleve Hacienda, que el final es dinero que sirve para tener unos servicios, una sanidad y una educación buena".

Las palabras de Óscar provocas diferentes opiniones

Unas palabras que fueron comentadas en el programa "Más Vale Tarde" de La Sexta, y que provocaron unas opiniones muy diferentes entre los colaboradores del programa. Mientras que algunos aplaudieron sus palabras otros fueron críticos con Óscar Díaz, como es el caso de Gonzalo Bernardos: "Se equivoca. Creo que es injusto que a Óscar se le grave más de lo que se le gravaría por ganancias en Bolsa e inmobiliarias. Y creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes".

Otra de las que no estaba de acuerdo con Óscar es Beatriz de Vicente: "Hay rentas en las que no eres millonario y estás pagando casi un 40% de lo que ingresas, que eso duele para un bolsillo medio... Eso no se ve revertido en el entorno social... A mí me encantaría ver dónde se revierte, porque no lo veo".

Este debate sobre los impuestos que tiene que pagar el ganador de "Pasapalabra" es un debate que sucede siempre que alguno de los concursantes del espacio, o de otro concurso, se lleva una cifra sorprendente. Sucedió algo similar hace más de un año cuando Rafa Castaño se llevó el mayor bote de la historia del programa.