Octubre le regala dos años de dominio sobre La 1 y Telecinco a Antena 3

El final de octubre ha certificado a Antena 3 como la cadena de televisión más vista durante 24 meses seguidos por encima de La 1, que se asienta en segunda posición y de Telecinco.

Un mes más, Antena 3 ha liderado los datos de audiencias televisivas de nuestro país con el 12,9%. Se cierra octubre y se cierra un mes sin grandes cambios, en el que Antena 3 además de haber sido la cadena más vista del país, ha cumplido 24 meses seguidos en el liderato, dos años ininterrumpidos en la primera posición.

Fue en agosto de 2021 cuando la cadena de Atresmedia se acercaba peligrosamente a la racha histórica de Telecinco, que llevaba 35 meses seguidos en el número uno. En noviembre de ese año, Atresmedia le arrebataba de forma definitiva el liderazgo a Mediaset, que además comenzaba a sufrir una caída en picado que todavía no ha logrado solventar.

Porque ya no es el hecho de haber perdido esa primera posición con Atresmedia, que ha ido encadenando un mes tras otro con unas cifras impresionantes, sino que, además, Telecinco ha sido superado por La 1, que encadena 4 meses como la segunda cadena más vista.

Antena 3, un octubre perfecto para aumentar su distancia

La cadena de Atresmedia ha firmado un mes de octubre impoluto, en el que no solo ha repetido como la más vista, sino que ha aumentado su distancia con sus competidores directos, 2.5 puntos por encima de La 1 y 3.2 punto por encima de Telecinco, su mayor distancia de los últimos 27 años.

Estos números llegan gracias a las fuertes apuestas que la cadena tiene en su parrilla diaria. Unas apuestas que lideran en sus franjas de manera inapelable. "Espejo Público" (13,4%), ahora sin Ana Rosa Quintana en las mañanas, firma su mejor mes en más de un año, y en el mediodía, "Cocina abierta de Karlos Arguiñano" y "La ruleta de la suerte" han dominado sus franjas de emisión.

Por las tardes Antena 3 no tiene rival, "Amar es para siempre", "Pasapalabra" y "Y ahora Sonsoles" son el trío perfecto para dominar la sobremesa y aprovecharse del mal comienzo de Ana Rosa por las tardes. En el prime time, "El Hormiguero", acompañado de las series turcas y concursos como "Tu cara me suena", "La Voz", "Password" o "The Floor" han conseguido que Antena 3 lidere esta franja el 78% de las veces.

TVE piensa en positivo y Telecinco no encuentra la tecla

El rival que más pueda asustar a Antena 3, si es que hay alguno, podría ser La 1 de TVE (10,4%), que además de asentarse en segunda posición, ha firmado su mejor octubre de los últimos cinco años. Y eso que han habido varios programas que no han encajado demasiado bien, como "La Plaza" que era retirado tras ocho emisiones, o "El Conquistardor" y "Dúos Increíbles", que no terminan de convencer en el prime time. A pesar de todo, su situación es bastante mejor que la de Telecinco e invita a pensar en positivo.

Por su parte, Telecinco (9,7%) sigue sin levantar cabeza. Desde aquel fatídico mes de noviembre en el que, hace dos años, Antena 3 le arrebataba la primera posición, la cadena de Mediaset ha ido cayendo en picado y no se ve ningún tipo de mejora. Este año firma el peor octubre de su historia y ya suma cuatro meses seguidos por debajo del 10%.

A pesar de los intentos de la cadena por meter novedades, como "TardeAR", "Así es la vida", "Cuentos chinos" o "El musical de tu vida", la cadena no encuentra la fórmula para volver a unos números mejores. Ni si quiera haber recuperado su programa por excelencia, "Gran Hermano", parece haberle ayudado a atraer a la audiencia.

La Sexta cumple 28 meses por delante de Cuatro

En las cadenas secundarias, octubre se queda como un buen mes para La Sexta (6,5%), que sube una décima respecto a septiembre y firma su mejor octubre en tres años. Además, comparte liderazgo con Antena 3 en las mañanas y cumple 28 meses con mejores datos que Cuatro (5,4%). Aunque no son todo malas noticias para la secundaria de Mediaset, que ha conseguido su mejor octubre en los cuatro últimos años, su mejor mes de 2023 y el más competitivo desde 2022.