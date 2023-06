Ana Obregón se rinde a Joaquín, dejando a Bertín y a Pablo Motos en la estacada

La bióloga ha sorprendido mucho con el programa que ha escogido para hablar abiertamente de su nueva situación familiar, dejando a todo el mundo en shock con su elección.

Se acabaron los rumores. Mientras Ana Obregón estaba en Miami con su nieta, Ana Sandra, se especulaba con el afortunado que la entrevistaría en su regreso a España. Nombres como Pablo Motos y Bertín Osborne son los que más se escuchaba. Pero nada más lejos de la realidad. La actriz ya ha grabado su primera y tan esperadísima entrevista tras el nacimiento de la hija su difunto hijo y convertirse en madre legal y abuela a la vez. Como decíamos, los rumores apuntaban a que se sentaría en Mi casa es la tuya, en Telecinco, o en El Hormiguero. Y aunque ha sido con Antena 3, no ha sido con el de Requena.

La presentadora se ha sentado a charlar con Joaquín Sánchez, el eterno capitán del Betis. A través de una entrega especial de El novato, que ya se está promocionando, la bióloga "abrirá su corazón al futbolista y le explicará cómo ha vivido todas las críticas que ha recibido desde que ha anunciado la llegada del bebé a su vida", tal y como señalan en la web oficial de la cadena de Atresmedia. Además de hablar con ella, el futbolista tiene un detalle muy especial para la invitada y que tiene mucha relación con el equipo sevillano.

Antena 3 ofrece una entrega especial de 'El novato'

Antena 3 promociona ya en redes un especial de El novato de Joaquín. Según se ven en los vídeos de promoción, Ana y el eterno 17 se conocerán ante las cámaras y los micrófonos, ya que no han coincidido a lo largo del tiempo en ningún evento o programa de televisión. Aún no hay fecha de emisión elegida, pero el canal más visto del país asegura que es próximamente. No cabe duda que será una de las citas televisivas más importantes para este cierre de temporada, ya que la bióloga lleva mucho tiempo en boca de todos.

Desde que se conociese el nacimiento de su nieta, este hecho ha ocupado los espacios del corazón y de la actualidad, pues muchos informativos también se hicieron eco de este asunto. Todos los programas estaban, de una manera u otra, pendientes de los pasos de la actriz. Y ahora, Joaquín Sánchez se ha quedado con el privilegio de entrevistarla en su regreso a España. Ahora solo queda esperar para saber hasta dónde ha llegado y los detalles que la actual investigadora de Mask singer ha decidido dar. De la misma forma, descubrir hasta dónde ha sido capaz de ir Joaquín en esta nueva faceta como presentador de televisión y si ha obtenido todas las respuestas que se esperan de esta intervención.