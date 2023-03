La temeridad de Pepe Viyuela que hace a Broncano echarse las manos a la cabeza

El humorista, junto a José Mota, ha visitado La Resistencia para presentar su último trabajo y ha protagonizado un "tenso" momento al bajarse de la escalera tras descender por la tirolina.

¿Qué puede pasar si juntamos en un mismo escenario a Pepe Viyuela y a una escalera? Aunque parezca una pregunta de lo más absurda no sería la primera vez que el actor interactúa con un objeto. Tras su conocido sketch con una silla, el humorista nos deleitaba, puede que sin proponérselo, este lunes con un nuevo espectáculo. En esta ocasión, ha sido con una escalera mientras colgaba del aire. Viyuela, acompañado por José Mota, visitaba La Resistencia de David Broncano para promocionar su último trabajo, El hotel de los líos.

Como viene siendo habitual en el formato de Movistar, los invitados acceden al plató, ubicado en el Teatro Príncipe Gran Vía, por el aire. Así, mientras que Mota se encontraba ya en el escenario, Viyuela bajaba por la tirolina, haciendo su entrada triunfal. Tras echar unas risas al ver cómo el actor, incitado por Broncano, intentaba regresar al punto de partido, se vivió un momento "tenso". Todo sucedía cuando el cómico tenía que ayudarse de una escalera, una vez soltado ya del arnés, para poder bajar al suelo y empezar la entrevista. "La gente, normalmente, tenemos que ayudarla a bajar por la escalera. Pero tú tienes práctica", comentaba el presentador.

Viyuela y una escalera, en La Resistencia

"Oh no", señalaba Pepe Viyuela en la parte alta de la escalera, todavía sujeto al arnés. José Mota, que desde el suelo veía la escena divertido, se acercó a ayudar a descender a su compañero, cuando de repente, este se lio con sus propias piernas y no sabía cómo salir del entuerto. "Cuidado", repetía Broncano asustado, mientras el actor se quejaba de la poca confianza que tenían en él. "¿Qué os hace pensar que me puedo caer?", preguntaba en voz alta Viyuela, mientras movía la escalera. "Pepe, bájate ya", atinaba a decir repetidas veces, entre risas, el de Movistar.

Pepe Viyuela se vuelve a enfrentar a LA ESCALEARA.



Ni Tom Cruise asume tantos riesgos en una escena. pic.twitter.com/K7nRhYBvtj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 27, 2023

Pero Viyuela, que se sentía como Pedro por su casa, no atendía a las súplicas del presentador y seguía moviendo la escalera, con él encima. Mota, que quiso ayudar para tranquilizar a Broncano, pidió la colaboración del público: "La única manera de que baje es hacer un joder colectivo. ¿Os acordáis?", comentaba Mota, haciendo, precisamente, referencia al conocido skecth del humorista. Pero, ni así, bajaba de la escalera. "No me gusta esto, Pepe", indicaba muy serio el de Movistar. Los presentes en plató, lejos de colaborar, comenzaron a pedirle al actor que "se tirase" después de haber cerrado por completo la escalera. Y así lo hizo, arrancando los aplausos de los presentes y de un Broncano que, momentos antes, sufría por la integridad de Viyuela.