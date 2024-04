Cristina Pardo enfadada como nunca en "Más vale tarde" con sus colaboradores

La presentadora tuvo que ponerse seria con los colaboradores del programa mientras estos debatían sobre la visita de Dani Alves a los juzgados de Barcelona.

Cristina Pardo ha tenido que ponerse muy seria con los colaboradores de "Más vale tarde" después de que una noticia sobre Dani Alves haya desatado un debate que se les iba de las manos. Porque los colaboradores del programa comenzaron a discutir elevando el tono y tuvo que ser la presentadora quien se encargó de poner orden en el programa.

Todo sucedía a raíz de una noticia sobre el despliegue que la policía ha realizado para la segunda visita de Dani Alves a los juzgados, una visita en la que el futbolista tuvo muestras de 'compadreo' con la policía. "En estas condiciones, dándoles palmaditas en las espaldas a los Mossos d'Esquadra y sonriendo además, simplemente digo que me acuerdo de la víctima", comentaba Cristina Pardo.

El polémico gesto de Dani Alves: palmaditas y complicidad con un mosso antes de firmar en el juzgado https://t.co/QDOkdNVvPH — Más Vale Tarde (@MVTARDE) April 5, 2024

Unas palabras con las que Beatriz de Vicente no estaba de acuerdo: "Que se pongan unas vallas no es un trato de favor. Es una medida de seguridad dependiendo de la fama que tienen determinadas personas". Unas palabras con las que Iñaki López no estaba de acuerdo.

El enfado de Cristina Pardo con Beatriz de Vicente

Pero fue el hecho de que Beatriz de Vicente no dejara participar al resto de colaboradores lo que enfadó a Cristina Pardo: "Bea, te pido por favor que me hagas caso cuando te digo que esperes un segundo... No puedes hablar solo tú, entiéndelo también. Ahora está hablando Loreto. Tienes que entender que hay más gente en la mesa".

A pesar de esa primera regañina, los colaboradores de "Más vale tarde" siguieron discutiendo airadamente hasta el punto en el que Cristina Pardo explotó, y tuvo que pararles los pies: "Yo os voy a decir una cosa. Es muy importante que a Iñaki y a mí nos hagáis casi cuando os decimos las cosas. Porque hay más temas y hay más gente. Entonces no nos hagáis que estemos aquí pegando gritos".

Para terminar el asunto, Beatriz de Vicente quiso dejar claro que no estaba de acuerdo con el trato de favor que había recibido Dani Alves, unas palabras con las que Iñaki López y Cristina Pardo quisieron dar por zanjado ese tema pasando a otras noticias del día.