Deseo concedido: 'La que se avecina' recuperará a uno de sus míticos personajes

Una de las actrices de la popular serie hará un cameo en los nuevos capítulos de la ficción de Telecinco, que pronto empezarán a grabarse, tal y como ha confirmado Laura Caballero.

Los fieles seguidores de La que se avecina están de celebración. O al menos, lo estarán en la próxima temporada. La popular serie de Telecinco, y ahora también en Amazon Prime Vídeo, contará de nuevo con uno de sus míticos personajes. Y es que, Gemma Cuervo quiere volver a ponerse a las órdenes de Laura Caballero y, según las palabras de la directora y guionista, la actriz de 87 años podría tener un cameo en la nueva temporada de la ficción, donde dio vida ya a Mari Tere Valverde en las cuatro primeras temporadas.

Y todo ocurrió durante una conversación que la intérprete mantenía con su community manager, Jorge Anegon, y que publicó en sus cuentas de Instagram y en TikTok. En dicha charla, la actriz expresaba sus deseos de aparecer en los nuevos capítulos de La que se avecina. "El otro día conocí a Laura Caballero, es súper maja", comenzaba diciendo él, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de Gemma, que compartía lo que acababa de decir. "Le dije que te gustaría, ahora que empieza la nueva temporada, hacer un pequeño cameo, ¿no?", continuó indicando Jorge.

El cameo de Gemma Cuervo en 'LQSA'

"¡Cómo no!", respondió rápidamente Gemma, que, acto seguido y con una actitud muy divertida, se dirigió directamente a la creadora de la mítica serie, con la que también coincidió en Aquí no hay quien viva: "Laura, llámame. Soy Gemmita". Pero a la actriz no le bastó solo con eso, ya que, además de esta petición expresa, escribió un post en el que decía que "lo importante siempre es intentarlo. Amor y dignidad para todos. ¡Os queremos! Laura, eres una bella persona". Y, como no podía ser de otra manera, la aludida respondió a la petición y no tardo mucho en reaccionar: "Contubernio 49 tiene las puertas completamente abiertas para ti. Ya te estamos esperando".

De hecho, la productora se hizo también eco de esta conversación en sus stories de Instagram y añadió: "Tus deseos son órdenes para esta tu comunidad". Quienes son fieles seguidores de esta comedia, disponible en el catálogo de Amazon Prime Vídeo, sabrán y recordarán que Gemma era la tercera pata de uno de los tríos más famosos de la televisión, formado por ella, Emma Penella y Mariví Bilbao. Ambas fallecieron en 2007 y 2013, respectivamente. Por parte de Gemma, su último trabajo en televisión fue Cuéntame cómo pasó, donde apareció en un episodio de la temporada número 18. Cabe señalar que este posible regreso a LQSA se produce después del reencuentro que tuvo con los que fuesen sus compañeros, Vanesa Romero y Nacho Guerreros en la obra de teatro Dos tronos, dos reinas.