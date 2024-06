Óscar Díaz, ganador de Pasapalabra, revela todo lo que le ha ocurrido tras ganar

El último ganador del bote de "Pasapalabra" regresaba a "Espejo Público" para hablar sobre todo lo que le ha pasado desde que ganó el concurso de Antena 3.

Hace poco más de dos semanas desde que Óscar Díaz se llevara un bote de 1.816.000 euros en "Pasapalabra". Desde entonces, el concursante ha visitado varios programas de Atresmedia para hablar sobre el premio que logró llevarse y, especialmente, sobre Hacienda y el alto porcentaje que el organismo se lleva de dicho premio.

Semanas después, Óscar Díaz ha vuelto a visitar un programa de Antena 3 para revelar lo que ha hecho con el bote y cuánto dinero le ha quedado después de pagar a Hacienda. Ha sido este viernes 30 de mayo, día en el que Óscar visitaba "Espejo Público" para charlar con Susanna Griso y los colaboradores del programa sobre el bote, pero también sobre su vida privada.

Porque en el reportaje que "Espejo Público" ha realizado sobre Óscar Díaz, el concursante ha mostrado su lado más personal y el programa ha podido incluso hablar con su madre y su pareja. Diego Revuelta, el colaborador del programa encargado del reportaje, ha querido saber si Óscar ya había recibido el premio y cuánto dinero le quedaba.

Así es la vida de Óscar Díaz después de ganar Pasapalabra:



🔊"Ha sido muy raro volver al plató y verlo vacío"https://t.co/Hv56qPUQ9b — Espejo Público (@EspejoPublico) May 31, 2024

"Llegará cuando está estipulado según los contratos que firmamos... Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000 euros. Luego hay que meterlo en la declaración de la Renta, se quedará más o menos un millón de euros", explicaba el concursante para después aclarar que "no me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes... Tendré unos 6.000 o 7.000 euros en la cuenta".

Óscar Díaz rechaza la oferta de "Espejo Público"

Después de ver el reportaje, y con Óscar ya en plató, el concursante de "Pasapalabra" aprovechaba el momento para revelar que Susanna Griso le había ofrecido trabajo: "Hombre, vosotros me ofrecisteis trabajo". Algo que confirmaba Gema López, quien además desvelaba que Óscar había rechazado dicha oferta: "Tengo mi espinita, ya lo sabes".

"Pensaba que esta entrevista formaba parte del cortejo, por eso te estaba haciendo la pelota", bromeó Susanna Griso, que después confesaba que no estaba enterada: "Me dice el director: 'No te quería dar ese disgusto'". Eso sí, Óscar explicaba que la rechazó porque "no todo el mundo sirve para todo... He acabado haciendo cosa diversas, pero me falta cintura, talento y capacidad, algo que tienen los colaboradores que ya tenéis aquí".