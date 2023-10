La última jugada de Nacho Abad en 'En boca de todos' que pilla por sorpresa

Los seguidores del programa de Cuatro se han encontrado con un panorama poco habitual en el plató del formato, ya que lo que estaban viendo no había sido avisado de ninguna manera.

Nacho Abad se encuentra ahora en un punto muy elevado de su carrera profesional. El periodista se ha hecho fuerte en Mediaset estos últimos meses, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del grupo de Fuencarral, sobre todo de Cuatro. De hecho, su vuelta al grupo tras nueve años en Espejo Público con Susanna Griso ha catapultado su carrera televisiva como presentador. Y es que, el también criminólogo puede presumir de conducir dos formatos en la cadena secundaria de Mediaset, que además están contribuyendo al resurgimiento de Cuatro.

Por un lado, el periodista, en horario de máxima audiencia, está al frente de Código 10, un espacio de sucesos y criminología que se emite en la noche de los martes y en el que hace tándem con David Aleman. Este espacio comenzó en verano y, aunque no arrancó con muy buenas cifras, ya que su estreno destaca por datos flojos, lo cierto es que la perseverancia y la paciencia han dado sus frutos, logrando fidelizar al público y estabilizándose en torno al 6 y 7% de share. Incluso, hace dos semanas anotaba máximo de la presente temporada bordeando el 8%, estando así por encima de la media de Cuatro.

David Aleman, sustituto de Nacho Abad en Cuatro

Esa paciencia también ha sido notoria en En boca de todos, un infotaiment de sobremesa que empezó con Diego Losada como único presentador, pero que desde hace un tiempo es conducido en tándem por él y por Nacho Abad. Sin ir más lejos, el propia Abad hizo de sustituto de Losada durante sus vacaciones de verano. Sería justo en ese momento cuando el programa producido por Mandarina lograba sus máximos históricos de audiencia, favorecidos también por el caso Daniel Sancho y las exclusivas de Abad. Esto hizo que la cadena, o el programa, lo premiase dejándole como presentador, pese a la vuelta de Losada.

MÁXIMO HISTÓRICO de @EnBocaDe_Todos con un 6.3% de share y 365.000 espectadores en la mañana de @cuatro



🔴 Más de 1.8 millones de contactos



🔴 Crece al 10.2% de share en Target Comercial#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/LFYUqqZ13V — Dos30' (@Dos30TV) October 17, 2023

Pero este jueves, para sorpresa de todos los seguidores del programa y del periodista, el dúo formado por Abad y Losada se rompía. Los espectadores que sintonizaban cada día en En boca de todos se han encontrado con un panorama totalmente diferente a lo acostumbrado: Nacho Abad no estaba a la mesa y su lugar estaba ocupado por otra persona. David Aleman, compañero del presentador en Código 10 se encontraba sentado como sustituto de Nacho tras la desaparición de este sin previo aviso. Una ausencia que no se ha avisado y que llega justo después de una 'divertida' polémica que tanto el periodista, como su mujer y colaboradora del programa, Bárbara Royo protagonizaron. Pues ambos aprovecharon un momento del programa para desmentir los rumores de divorcio que había: "Podemos discutir Nacho Abad y yo en plató y no quiere decir que nos vayamos a divorciar", aseguró la colaboradora sonriendo.