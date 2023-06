Raúl Prieto sigue en el paro pese al rumor de su incorporación a este programa

El mítico director de Mediaset no formará parte de uno de los formatos de Atresmedia, después de que en redes sociales se comentase que estaría negociando su incorporación.

Raúl Prieto sigue buscando trabajo. El que fuese director de Sálvame está pasando por su mejor momento personal, tras casarse hace unas semanas con Joaquín Torres en Sevilla. De hecho, este enlace fue una de las bodas más comentadas de los últimos meses, ya que los novios quisieron celebrar su gran historia de amor con todo lujo de detalles. Pero no podemos decir lo mismo a nivel profesional, pues su futuro sigue estando en el aire.

Prieto fue uno de los profesionales que daría vida al mítico programa de Telecinco, Sálvame, donde se mantuvo detrás de las cámaras durante 10 años. Sin embargo, en 2017, decidió dejar el programa de Mediaset, desvinculándose también de La fábrica de la tele, para fichar con el tiempo por Cuarzo y dirigir Viva la vida, de Emma García. Pero no solo eso, sino que también se puso al frente de los debates de La isla de las Tentaciones y del programa Pesadilla en el paraíso. Hasta el pasado marzo, cuando el ex director de Sálvame decía adiós definitivamente a Mediaset y así enfocarse en nuevos retos que parecían no llegar, hasta hace unos días.

Atresmedia desmiente la negociación con Prieto

Estos últimos días se ha podido ver por redes sociales el posible fichaje de Prieto por otra cadena, concretamente Antena 3. Es más, el periodista Rocco Steinhäuser, muy activo en Twitter, anunciaba en su perfil personal que el director estaría en conversaciones con Atresmedia para estar en el programa Y ahora Sonsoles. "El periodista RAÚL PRIETO ex director de formatos de @mediasetcom

( Sálvame, Viva la Vida...) negociando con Antena 3 para incorporarse en la dirección del programa @YAhoraSonsoles a través de la productora Buendía Estudios. Suerte!!", publicaba el mencionado periodista. Pero parece ser que finalmente no ha habido acuerdo.

🔴 Las negociaciones que llevaban unas semanas produciéndose con los responsables de la productora no han dado sus frutos!!



Finalmente RAÚL PRIETO NO estará en este proyecto de @antena3com



Una negociación que se ha desmentido, tal y como ha desvelado Yotele. El citado medio señala que Raúl Prieto Raúl Prieto no iba a estar al frente del programa de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega, pues fuentes oficiales han confirmado que Prieto no dirigirá el magazine de tarde. Así, por el momento, la nueva casa del exdirector de Sálvame aún sigue en el aire. "Las negociaciones que llevaban unas semanas produciéndose con los responsables de la productora no han dado sus frutos!! Finalmente RAÚL PRIETO NO estará en este proyecto de @antena3com

Siento a los ilusionados dar esta noticia", escribía Rocco.