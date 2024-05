Una soltera se marca un 'novia a la fuga' en medio del programa de 'First Dates'

La gaditana Pilar abandonó el programa de citas de Carlos Sobera al ver por primera vez a su acompañante de cena y el desenlace no dejó indiferente a ningún telespectador de la cadena.

El pasado martes 7 de mayo se emitió otro programa del restaurante de First Dates presentado por Carlos Sobera, donde pudimos disfrutar de uno de los momentos más icónicos del espacio de Cuatro con la presencia de Pilar y José Luis. Sin embargo, lo que parecía ser una cita como otra cualquiera, terminó con 'la espantada' de la soltera al comienzo del primer plato de la cena.

José Luis es un comercial jubilado de 65 años de Málaga, también conocido con el apodo de 'Maradona', ya que como él afirmaba "Fue el Mundial en España. Jugaba al fútbol en Marbella y tenía el pelo así largo como Maradona". Su cita Pilar, otra jubilada sanitaria de 64 años, proveniente de Cádiz, ya venía con unas cuantas dudas sobre el encuentro al ver por primera vez al soltero malagueño. "Físicamente, cuando he entrado, me he quedado un poco a cuadros […] No me ha gustado nada. Ni como iba vestido ni nada", comentaba la soltera ante las cámaras del programa de Cuatro.

Pilar se fuga en medio de su cita en 'First Dates'

A los pocos minutos de sentarse en la mesa para cenar, Pilar le preguntó a una de las camareras gemelas del restaurante de First Dates donde estaba el baño. Sin embargo, en lugar de dirigirse a los aseos, la gaditana se sinceró con la gemela en la sala privada del espacio de Mediaset. "Es que me da mucho apuro. No me gusta nada. No es mi tipo de hombre", empezó a asegurar ante las preguntas de la camarera a la soltera sobre qué era lo que no le había gustado de José Luis.

"Así de entrada, quiero un hombre un poquito más culto. No sé, otra cosa. No me gusta nada, nada. Yo cuando le he visto me he querido morir. Esperaba un flechazo y otro tipo de hombre. Lo veo de pueblo", comentaba la gaditana mientras su cita aún seguía sentada en la mesa del restaurante: "No tengo por qué estar con una persona que realmente a mí no me agrada", añadió.

Un soltera abandona #FirstDates7M en el primer plato y su cita se queda tranquilamente cenandohttps://t.co/ATO0cEWtx5 — First Dates (@firstdates_tv) May 7, 2024

Después de un buen rato conversando con la camarera, ésta pudo conseguir animar a Pilar para que 'por lo menos' se comiera el primer plato con la compañía de José Luis. Sin embargo el soltero malagueño empezó la conversación con mal pie y 'la cosa' se puso aún más 'caliente', ya que éste le preguntó a Pilar por su edad, algo que a su cita no le hizo 'ni pizca' de gracia. "La edad no se pregunta a una mujer", le contestó de forma cortante antes de sincerarse con el soltero: "Te voy a comentar una cosita. No eres mi tipo, discúlpame. Yo no quiero hacerte daño ni quiero".

Fue entonces cuando Josemi aprovechó para replicarle que sentía lo mismo, pero que le "sabría mal decírtelo tan pronto. Estamos aquí charlando y hemos venido a vivir la experiencia". En ese momento, la camarera de First Dates aprovechó para acercarse a la mesa y Pilar le anunciaba de forma definitiva que se marchaba del restaurante de Cuatro: "Yo voy a retirarme, ya se lo he dicho. No quiero molestarte, ni mucho menos, pero realmente me quiero marchar".

La soltera se despidió de forma amable, lamentando todo lo ocurrido y agradeciendo el trato por parte del programa: "Creo que lo he dicho con educación. No voy a estar ahí con una persona tres horas para luego decirle que no". No obstante José Luis aprovechó la despedida para reprocharle a Pilar su actitud "Yo hubiera cenado contigo y no te hubiera dicho 'me levanto'. Un poco por respeto", le replicó. "No esperaba que se fuera a ir, porque hemos venido a disfrutar de la experiencia", añadió el malagueño ante las cámaras del programa de Carlos Sobera.