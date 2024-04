El Jorge Javier Vázquez más servil imagina una cita con Sánchez en "First Dates"

El expresentador de Sálvame, que ya fue maestro de ceremonias de la presentación del libro del presidente, ha dado su particular opinión sobre la actuación de su ídolo particular.

Poco tiempo le ha faltado a Jorge Javier Vázquez para salir en auxilio de Pedro Sánchez, solo unas horas después de que el presidente del Gobierno haya reconocido que ha utilizado estos últimos días de reflexión para confirmar que seguirá dirigiendo el país. El presentador de Supervivientes se ha caracterizado en los últimos tiempos por apoyar a Sánchez, especialmente después de que el presidente le eligiera para ser el maestro de ceremonias en la presentación de su último libro.

Ya en estos últimos días, Jorge Javier tiró de sus propios referentes televisivos para hacer pública su particular versión respecto a la decisión de Sánchez de parar y de escribir la carta más famosa de las últimas décadas a los españoles. "Así como Aquí hay tomate no habría subsistido sin Isabel Pantoja, la fachosfera necesita a Pedro Sánchez para seguir trincando subvenciones. La importancia de la némesis", valoraba en sus redes sociales recordando uno de sus mayores éxitos televisivos.

Si Pedro Sánchez hubiera sido hoy mi cita en First Dates, al acabar le habría dicho: "Sí, pero como amigos". Necesito más gasolina, dame más gasolina. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 29, 2024

No se ha querido salir del ámbito televisivo el presentador catalán para realizar su particular resumen de lo sucedido en la mañana de este lunes. En esta ocasión, su referencia ha sido First Dates, con lo que sí hay que hacerle notar a Jorge Javier Vázquez que, al menos, se haya referido a dos programas de la empresa que le paga, Mediaset España.

"Si Pedro Sánchez hubiera sido hoy mi cita en First Dates, al acabar le habría dicho: "Sí, pero como amigos", a lo que, además, ha añadido "necesito más gasolina, dame más gasolina", en recuerdo al famoso reggaetón, con el que el presentador parece pedirle a Sánchez, en paralelo a lo que han hecho otros representantes de la izquierda, más medidas concretas.