Cristina Pedroche vuelve a Zapeando y sigue cebando su vestido de Nochevieja

La vallecana ha vuelto como colaboradora al programa tras su baja por maternidad y ha aprovechado para seguir cebando la expectación por su vestido para las próximas campanadas.

Cristina Pedroche ya ha vuelto al trabajo tres meses después del nacimiento de su hija Lara, momento en el que comenzó su baja por maternidad. La vallecana ha regresado a "Zapeando", programa donde lleva colaborando diez años dos semanas después de haber visitado el plató de "Y ahora Sonsoles", donde se sentó para hablar sobre su nueva etapa como presentadora.

Tras dar el salto a Antena 3 para ser ella la presentadora de un programa, "Password", Cristina Pedroche volvió el viernes 29 de septiembre a La Sexta para seguir colaborando en "Zapeando", programa que aseguró que no iba a dejar y donde se encuentra feliz.

En su regreso al programa Dani Mateo ha aprovechado para bromear con ella llamándola traidora y asegurando que "tú siempre habías pertenecido a mi club, al de que tengan hijos otros que ya hay muchos. Ahora que ya sabes lo que es...", pero Pedroche está más que feliz con Lara y ya está pensando en el futuro: "Ahora quiero ocho. Bueno, ocho a lo mejor no, pero yo creo que una hermanita sí". Aunque aclaró que le gustaría esperar uno o dos años antes de volver a ser madre.

El vestido de las Campanadas 2023/2024 en el punto de mira

Y aunque todavía faltan tres meses para que llegue la navidad y con ello las Campanadas que darán la entrada al nuevo año, la colaboradora ya ha comenzado a crear expectación sobre el esperado vestido que llevará puesto este año, que además será especial porque coincide con su décimo aniversario presentando las Campanadas.

Para comenzar a cebar su vestido, Cristina Pedroche ha aprovechado su vuelta a "Zapeando" para comentarlo con Josie, otro de los colaboradores del programa y el diseñador de sus vestidos. Ambos han contado con la ayuda del resto de compañeros del programa, quienes han aportado locas ideas como la de Dani Mateo, que les proponía "hacer un vestido de bebés".

Por el momento ninguno de los dos ha dado detalles, Cristina ha asegurado que el hecho ser madre no va a afectar al vestido: "Yo soy madre, pero soy la que soy". Mientras que Josie aclaraba que de momento "te tengo que tomar las medidas la semana que viene, pero ya está", y también dejaba claro que el vestido de este año será de lo más especial: "Es el mejor año. No voy a hacer esto si no es el mejor año. Lo digo todos los años, podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer".