Sale a la luz por fin el gran secreto de la guerra entre César Vidal y Losantos

El comunicador de EsRadio cuenta, por primera vez y en su opinión, qué es lo que acabó provocando la salida de la emisora de su antiguo gran amigo.

Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que Federico Jiménez Losantos y César Vidal eran una y carne. Llegaron a escribir libros al alimón y, desde los micrófonos de EsRadio y la estructura empresarial de Libertad Digital, se convirtieron en el azote de todas las ideas de izquierda y de gran parte de las del ala conservador de la política española.

Sin embargo, y se supone que de tanto usarlo, el amor se rompió y hace diez años que sus destinos están completamente separados. Y no precisamente de buenas maneras. Desde aquel momento, muchos han sido los improperios que se han dedicado uno al otro, Jiménez Losantos desde los micrófonos de EsRadio y Vidal, desde su retiro en Miami donde puso en marcha su propia emisora online.

Esta disparidad de opiniones se ha visto acrecentada en los últimos meses, justo desde el momento en el que Jiménez Losantos decidió criticar a los líderes de Vox y pedir el voto para el Partido Popular, en contra de un partido que, en cierta manera, ayudó a crear. A Vidal eso ya lo sonó a la última traición y bien que se lo hizo saber.

El asunto es que Federico Jiménez Losantos jamás había desvelado su versión particular de por qué César Vidal había decidido abandonar la estructura de EsRadio y Libertad Digital cuando aquello parecía ir bien. Y es lo que ha contado el comunicador aragonés en una entrevista concedida a Álex Fidalgo en Lo que tú digas.

Y es realmente escandaloso, ya que Jiménez Losantos dice que César Vidal dejó el programa "porque no quería pagar impuestos". "Está en la lista de morosos porque debía tres millones de euros", empieza a contar el aragonés a Fidalgo, con la coletilla de "no lo he contado nunca...".

La cruenta pelea entre Jiménez Losantos y César Vidal

"César Vidal me había dicho que quería tomarse un año en Miami y hacer el programa desde allí y yo le dije que de ninguna manera", sigue contando Losantos, que reconoce que no sabía nada de sus problemas con Hacienda "porque él nunca me lo había dicho, y además, no sé de dónde podría venir ese dinero".

El turolense recuerda que "todo el mundo me hablaba mal de César Vidal, pero yo siempre lo defendí. Porque yo a los eruditos los respeto mucho y César es un gran erudito" y no duda en lanzarle un misil: "Desde que se fue de aquí no ha vendido un libro", asegura.

La respuesta, claro, no se ha hecho esperar y Vidal no se ha quedado callado. El prolífico escritor madrileño ha desmentido las palabras de su antiguo amigo y ha asegurado que dejó el grupo que ambos gestionaban por estar en desacuerdo con la gestión empresarial de su excolega. De hecho, Vidal acusa a Losantos de quedarse con la mitad de los derechos de los libros que ambos escribieron cuando, según Vidal, el 90 por ciento del trabajo lo hacía él.

Es más, en el vídeo el escritor se vanagloria de que ya lleva ganadas una treintena de sentencias a la Agencia Tributaria. "Yo decidí resistir al despotismo, también al de la Agencia Tributaria", asegura Vidal.