La defensa de Iker Jiménez a Pablo Motos que incluye un dardo a Moncloa

El presentador de "Horizonte" habló sobre los muchos desencuentros sucedidos entre Pablo Motos y "El Hormiguero" y la Moncloa.

Iker Jiménez ha aprovechado uno de los temas que trataba en la última emisión de "Horizonte" para lanzar un mensaje de apoyo a Pablo Motos y "El Hormiguero" en el particular enfrentamiento que el presentador tiene con la Moncloa y del que se ha quejado en multitud de ocasiones.

La libertad de prensa en España, a debate #Horizonte pic.twitter.com/FlpWsdJgWF — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 11, 2024

"Oigo un móvil, espero que no sea que estén pidiendo mi cabeza, porque todo podría ser esta noche", comenzaba advirtiendo el presentador de Cuatro antes de entrar en materia. Y es que, aprovechando las últimas tensiones entre políticos y periodistas, como el desplante de Óscar Puentes en "Todo es mentira" o la polémica que rodea a Vito Quiles, a quien los políticos de la izquierda se niegan a responder, Iker Jiménez también trato las tensiones entre Moncloa y "El Hormiguero".

El periodista @vitoquiles en #Horizonte en el programa de @navedelmisterio denunciando la censura que sufre por hacer preguntas incómodas. La mayoría de la izquierda se niega a responder a un periodista acreditado. Todo nuestro apoyo a la libertad de prensa. pic.twitter.com/4E3Ho5yFKD — eldiarioalerta.com (@ALERTAeldiario) April 12, 2024

"Los que intentamos cuestionar ciertas actitudes del Gobierno de España, o los que hemos pillado en contradicciones al Gobierno de España, y les intentamos preguntar por ello a sus miembros, parece ser que se nos deslegitima", opinaba Vito Quiles con una afirmación que desataba el revuelo en el programa.

La defensa de Iker Jiménez a Pablo Motos contra el Gobierno

Para explicar su postura, Iker Jiménez sacaba uno de los panfletos repartidos por Madrid, en los que aparecía una caricatura de Pablo Motos junto a Franco en el 'Fachoguero' junto a una frase: "Hoy ha venido a putodefender España...". Un panfleto que hizo que Iker se mostrara muy tajante: "Demuestra cómo poner en la diana a alguien, porque tiene la capacidad de opinar. Es brutal".

Una defensa al presentador de Antena 3 que no es la primera que hemos visto esta semana, porque en "Aruseros", el propio Alfonso Arús se mostraba crítico con la ministra de Sanidad tras atacar a Pablo Motos por promover la pseudociencia: "Sale cualquier persona diciendo: 'Estoy disfrutando de un centro, en un spa, de esto...' y sale la ministra diciendo: 'Bueno, pero eso es pseudociencia'. Ya, pero es que yo no estoy diciendo que sea un enfermo que me voy a curar".