La confesión sobre lo que hizo Rafa tras ganar el bote de "Pasapalabra"

Rafa Castaño visitó todos los programas de Antena 3 y La Sexta tras ganar el bote de "Pasapalabra" y en Zapeando confesó que fue lo primero que hizo después de hacerse con el premio.

Rafa Castaño hacía historia el jueves al responder correctamente a todas las preguntas del rosco y ganar los 2.272.000 euros del bote de "Pasapalabra", el mayor en la historia del concurso. Tras su hazaña, el sevillano ha pasado por todos los programas de Antena 3 y La Sexta para hablar sobre su trayectoria en el concurso y sobre el premio que ha conseguido.

En una de sus visitas a los programas de Atresmedia, Rafa ha hablado sobre la preparación que tuvo de cara al programa, cómo fue mantener el secreto de que había ganado el bote y sobre lo primero que hizo al día siguiente de convertirse en ganador de "Pasapalabra".

Antena 3 no tuvo reparos a la hora de anunciar que el bote de "Pasapalabra" había sido conquistado, solo faltaba saber quién lo había logrado, si Orestes o Rafa. Mantener el secreto no le fue muy difícil al sevillano, que opto por una estrategia segura: "Tanto Orestes como yo estamos muy acostumbrados a que nos pregunten, entonces cuando Antena 3 lo anunció llevaba grabado tres semanas. Preferí hacerme el tonto y salir poco a la calle estos últimos días. Los únicos que lo sabían eran mis padres y mi hermano, pero les pedí que dijeran que no sabían nada o que yo no se lo había dicho".

Cómo se preparó Rafa para el rosco de "Pasapalabra"

Dani Mateo le preguntó al sevillano su rutina de estudio, y aprovechando la pregunta Quique Peinado le preguntó si, de cara al rosco, se había aprendido el diccionario de la RAE, algo que Rafa negó y además reveló uno de sus secretos para la preparación: "No, ni mucho menos. Pero usamos una aplicación que se llama Anki y tiene un apartado de estadísticas. Y yo me he estudiado entre 75.000 y 78.000 palabras".

Rafa Castaño también confesó que fue lo primero que hizo al día siguiente de haber ganado el bote: "El capricho que me tomé fue sentarme en el sofá y ponerme dos capítulos de una serie porque hacía un año que no lo hacía. Fue todo un homenaje".