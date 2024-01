Los fallos técnicos del Benidorm Fest casi arruinan la primera semifinal en TVE

El certamen musical para elegir quién nos representará en Eurovisión 2024 está celebrando las eliminatorias estos días y dejó a la audiencia con muy mal sabor de boca en su primera emisión.

El camino hacia Eurovisión 2024 empezaba este martes con la primera semifinal del Benidorm Fest, emitida en La 1, que obtenía un dato de audiencia similar al de 2023: un 10,8% de cuota de pantalla y una media de 1.005.000 espectadores, por lo que salva por escaso margen las dos barreras psicológicas que tenía por delante: el doble dígito de share y el millón de televidentes. Pese a las cifras, si se compara con la edición anterior, esta gala obtiene 8 décimas más, pero ha bajado en el número de espectadores, convirtiéndola en la emisión menos vista de las tres ediciones.

Pero TVE no está 'preocupada', porque todavía queda la segunda semifinal, que se celebra este jueves 1 de febrero y la gran final del próximo sábado 3 de febrero. De repetirse, la tendencia de la primera edición, podrían dar al Benidorm Fest mejores cifras que las obtenidas este martes. Y es que, el certamen se quedó como segunda opción en el tramo de coincidencias con Antena 3 y Telecinco, perdiendo por 2,2 puntos contra Hermanos y ganando por dos décimas a GH Dúo. Aunque no todo lo vivido fue tan bueno.

El mal sonido protagonista del Benidorm Fest

Y a una cita como esta no podían faltar las redes sociales. Como cada años, la etiqueta #BenidormFestSemi1 no tardó en colocarse en lo más alto de los trending topic de X, llenándose de comentarios, y no precisamente positivos, de un aspecto muy importante en un programa de música: el sonido. Los espectadores de TVE no pudieron disfrutar de las ocho propuestas de canciones con la calidad que deberían haberlo hecho. Es más, en algunos casos, las bases musicales se llegaron a escuchar por encima de las voces de los cantantes, imposibilitando escuchar con claridad los giros o las letras.

Que TVE se ponga muy mucho las pilas con el sonido, porque es malísimo, y en una tercera edición no nos podemos seguir permitiendo esto en un festival de música.



#BenidormFestSemi1 — Miguel Targaryen. ✨🎻💌 (@Miguelahc92) January 30, 2024

Un problema de sonido que se convirtió en el protagonista de esta primera semifinal del Benidorm Fest, que inauguraba su escenario con la actuación de los primeros ocho participantes, siendo solo cuatro los que pasaron a la gran final: Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina. Tras el espectáculo, se realizó una rueda de prensa donde María Eizaguirre, ante la pregunta de uno de los asistentes, respondió a las quejas del pésimo sonido de la gala. "Al parecer la emisión por televisión ha tenido problemas de sonido con la mezcla de las canciones, también algún detalles de realización, ¿qué ha ocurrido y cómo se va a solventar de cara a la segunda gala?", planteaba uno de los presentes.

"Como os imaginaréis, todavía es muy pronto para saber exactamente las cosas que han podido fallar", confesaba la directiva. Aunque, acto seguido, aseguraba que "estamos viendo cuál ha sido exactamente la incidencia para tratar por todos los medios que no vuelva a ocurrir", de cara a una de las quejas que más se repitió en redes durante la emisión de la semifinal. Sin embargo, no fue la única queja de las redes sociales, ya que también se habló de un arranque tardío, provocando que finalizase tarde, un martes por la noche.