Despidos y cancelación por la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Bárbara Rey

Los problemas para Cuentos Chinos se agrandan: el jueves cancelan el programa y su vuelta el lunes es casi imposible. Ahora trasciende que una colaboradora estrella ha dado la espantada.

Este mismo miércoles 20 de septiembre les contamos en ESdiario que Cuentos Chinos, el programa que supone el regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco tras meses de ausencia por el cierre de Sálvame y su baja médica laboral, parece no tener fondo y firmaba un pésimo 6’7% de share, el peor dato desde su estreno el pasado 11 de septiembre.

Su competencia, Pablo Motos, ‘volaba’ más de 10 puntos por encima, un 17’1%. Pero por encima de Vázquez pasaban también La 1 y hasta su hermana pequeña, Cuatro, que obtenía mejores resultados con el First Dates de Carlos Sobera.

Son los datos objetivos incontestables que ponen en la picota al presentador de Badalona : Mediaset España ha anunciado la cancelación del programa, al menos este jueves con la excusa de no perjudicar la Gala de Gran Hermano VIP 8. Nada se sabe sobre si regresará el lunes a la parrilla, a estas horas lo tiene bastante complicado. Huele a cancelación o, quizás, a traslado de franja. ¿Al Late Night? ¿A Cuatro? Todos son dudas, ambigüedad y hermetismo.

Mientras tanto, y pendientes del futuro, según ha podido confirmar este diario, una de las que estaban llamadas a ser una de las colaboradoras estrellas, Bárbara Rey, ha dado la espantada prácticamente antes de debutar. Todo por una pelea de pasillos con Jorge Javier.

Rey, que acudió al estreno de Cuentos Chinos y tuvo un pequeño encontronazo con Jorge Javier Vázquez por unos comentarios sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. A la vedette no le gustaron algunas palabras del comunicador catalán, pero aun así se había anunciado que estaría en las siguientes entregas como colaboradora habitual.

No obstante, a Bárbara Rey no le convenció la actitud del presentador y, por ello, antes de comenzar su nuevo rol en el programa, ha decidido cancelar el acuerdo y ya no estará más en el espacio de Mediaset, tal y como adelantaba el portal YoTele y confirma ESdiario.

Además, fuentes próximas a Telecinco consultadas por este diario afirman que Rey y Vázquez "se llegaron a enzarzar incluso en los pasillos, con palabras subidas de tono". Una bronca que habría seguido en conversaciones telefónicas posteriores, según explican las mismas fuentes.

El palo de este jueves

Tal y como hemos venido contando a los lectores de ESdiario, sobre los problemas en audiencias de Cuentos Chinos, el propio presentador ha vuelto a emplear su blog en la revista Lecturas para hablar sobre ello y reflexionar:

"Como todo el mundo sabe, las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables. Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras. Yo estoy yendo a trabajar con la misma ilusión con la que mi madre echa la BonoLoto. Esperando mejorar un poquito día tras día. Luchando por sacar la cabeza y sobrevivir".

En ese mismo blog, Jorge Javier Vázquez llegaba incluso a reconocer que su despido puede estar próximo y aseguraba que "si para diciembre me cancelan el programa" su próximo destino está fuera de España, concretamente en Argentina donde el presentador de Badalona dice que se comerá el turrón con "la caloraca", haciendo mención a que en esas fechas el país sudamericano está en pleno verano. Pues ahora todo apunta a que la aventura del chino ha podido terminar de forma abrupta.