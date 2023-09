El hachazo de Jorge Javier a Kiko Hernández por "falso" eclipsa su gran boda

Después de darle tantas vueltas a su relación con Fran Antón y finalmente confirmar las sospechas y rumores que tanto había negado, se ha casado de la manera más controvertida posible.

Tres meses después de hacer pública su historia de amor y de gritar a los cuatro vientos lo enamoradísimos que están, Kiko Hernández y Fran Antón han decidido dar un paso más en su relación y este sábado se daban el sí quiero en Melilla.

Fueron numerosos los rostros conocidos que asistieron a una de las bodas más esperadas del año: Lydia Lozano, Marta López, Kiko Matamoros, Lara Dibildos, Kike Calleja, Silvia Fominaya o Laura Fa, entre otros...

Sin embargo, llamó muchísimo la atención la llamativa ausencia del núcleo duro de Sálvame, los pesos pesados del programa que compartieron con Kiko Hernández tantos años de televisión: Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos o María Patiño, por poner tan solo algunos ejemplos...

Boda de Kiko Hernández y Fran Antón: ¿A qué se deben las llamativas ausencias?

Y es que después de años y años negando la mayor sobre su orientación sexual y posteriormente desmintiendo una y otra vez lo que muchos compañeros sospechaban sobre su relación con Fran Antón, parece que a más de uno no le ha gustado la manera de actuar de Kiko.

Sin ir más lejos, Jorge Javier Vázquez, muy molesto con Hernández. No se puede olvidar que el presentador dejó caer no pocas veces la relación sentimental entre ambos mientras su compañero se empeñaba en que solo eran amigos.

Algo que no ha hecho mucha gracia a Jorge Javier que este lunes, coincidiendo con la portada de la boda de Lecturas, se despechó a gusto desde el blog que tiene en la misma revista.

Vázquez se confiesa "decepcionado" con Kiko porque no le llamó en persona para invitarle a su boda. Además se siente "estafado", porque durante todo el tiempo que compartieron espacio en un plató nunca fue capaz de contarle que era gay: "Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre".

"Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada", escribe para matizar que "me ganó la decepción. Quizá la tristeza también. Y el desencanto. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

Así, no duda en reflexionar que "menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en veinte años haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo. Imaginaba que llevaba una doble vida repleta de placeres y desenfreno y entonces me volvía un poco más loco porque, hora ya es de decirlo, me he sentido estafada".

Jorge Javier Vázquez se despacha a gusto con Kiko Hernández

No solo eso sino que después de soltar la bomba ni uno ni oro se llamaron: "Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciendo que sabía que estaba enfadado con él pero que me quería mucho. Pues chico, si sabes que estoy enfado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy de baja. Después recibí su invitación a la boda por WhatsApp y me pareció a mí que a lo mejor una llamada tampoco hubiera estado de más. Pero no se produjo".

La que también se ha mostrado enfadada tras el bodorrio melillense es la actriz Josele Román, pero con Fran Antón. Amiga y compañera del actor, se daba por hecho que estaría invitada al enlace, pero no fue así: "De quien he sido muy amiga es de Fran, no de Kiko. Si se hubiera casado en vez de con Fran con otro, no me hubiera invitado igualmente, es que no es amigo mío. No creía que me fueran a invitar pero sí que me hubiera gustado ir. Ya me figuraba yo que me tienen un poco bloqueada. Estoy un poco en la lista negra ahora".

El enfado de los recién casados viene de las críticas de Josele a Fran Antón en noviembre de 2022, cuando la dejó plantada y no asistió al estreno que él producía, ella dirigía y Carla Vigo protagonizaba, para no enfrentarse a las cámaras tras surgir los primeros rumores de romance con Kiko. "Me da pena perder cualquier amistad que ha sido buena por tonterías, por un plantón, yo que sé. Todo esto no merece la pena", lamentó Josele.