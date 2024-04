Moisés Laguardia se ausenta de "Pasapalabra" y le sustituye una cara histórica

El concursante de "Pasapalabra ha causado baja en el programa por una indisposición y ha tenido que ser sustituido por un histórico ganador del formato.

Algo inusual se ha podido ver esta semana en "Pasapalabra", porque en el programa del viernes los espectadores de Antena 3 no han visto el habitual duelo entre Moisés Laguardia y Óscar Díaz, los dos concursantes que, desde hace tiempo, pelean por un bote de 1.708.000 euros.

El motivo es la ausencia de Moisés Laguardia, que va a causar baja indefinida en el programa por una indisposición, algo que Roberto Leal anunciaba nada más comenzar el programa: "Moisés no va a estar en el programa de hoy, porque está indispuesto y no sabemos cuánto va a tardar en volver".

A pesar de esas primeras explicaciones, Roberto Leal quiso tranquilizar a los espectadores de "Pasapalabra" aclarando que "no es nada grave, volverá, se recuperará". Además, el presentador anunció que, el tiempo que dure la baja de Moisés, el duelo con Óscar quedará paralizado hasta que su rival pueda regresar al programa: "No sería justo, lo dejamos congelado hasta que vuelva Moisés y diariamente, hasta que vuelva, jugaremos por un bote de 100.000 euros".

El histórico concursante que sustituye a Moisés Laguardia

Ante la baja indefinida de Moisés Laguardia, "Pasapalabra" ha tenido que buscar un sustituto para que los programas continúen. El elegido ha sido Pablo Díaz, un concursante histórico que en julio de 2021 se hizo con un bote de 1.828.000 euros.

Además de aquel premio que Pablo Díaz se llevó, el concursante cuenta con otro récord al ser el participante que más tiempo ha permanecido en el concurso, en el que estuvo también durante su etapa en Telecinco.

Óscar Díaz ha querido dedicar unas palabras a Moisés Laguardia, con quien ha podido hablar por teléfono y al que desea que regrese pronto: "Deseando que entre por la puerta otra vez...". También habló sobre la presencia de Pablo en el concurso estas semanas: "Me hace ilusión ver a Pablo, porque no le conocía en persona... Le he seguido en éste y en otros concursos, y es un referente".

Este primer duelo entre Óscar Díaz y Pablo Díaz ha estado marcado por la más absoluta igualdad. En el rosco, ambos terminaban la primera vuelta con el mismo número de aciertos, 18, y en la segunda, cuidando sus estrategias, han vuelto a terminar empate con 21 aciertos, una demostración de las grandes capacidades de ambos.