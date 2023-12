El día más completo para Ion Aramendi: una pedida de mano y una casi despedida

El concurso de Telecinco, 'Reacción en cadena', ofrecía este miércoles una emisión muy peculiar, al vivirse dos realidades diferentes: un momento de máxima tensión y otro muy crítico.

Reacción en cadena continúa con su recorrido en la parrilla de Telecinco, ofreciendo cada día una nueva entrega para deleite de la audiencia. Sin ir más lejos, este miércoles, además de ofrecer un programa bastante completo, el concurso que presenta Ion Aramendi mejoró sus datos, obteniendo una media de 1.159.000 espectadores y una cuota de pantalla de 10,8%. Una emisión que, como decíamos, fue bastante completa, pues contó con un momento de máxima tensión y otro bastante crítico.

Por un lado, el presentador de Mediaset, junto a todo los espectadores que estaban viendo el programa en ese momento, presenció un momento muy bonito y tierno, a la vez que tenso, sobre todo por su protagonista, concursante de 'Flautistas de Móstoles'. Pero también pasó un mal rato cuando vio que a 'Mozos de Arousa' se le complicaba su permanencia en el concurso de Telecinco.

De una pedida de mano a una despedida, en Telecinco

Marina, del equipo 'Flautistas de Móstoles', contó a Ion Aramendi que si ganaban a 'Mozos de Arousa' le gustaría hacerle a su novio una pedida de mano original y… ¿qué es más original que hacerlo por televisión? El presentador de Telecinco tiró la indirecta a la concursante y esta, le tomó la palabra. Al principio, se puso un poco nerviosa y comenzó a emocionarse ante la ilusión del momento. Pero acabó sacando fuerzas y se lanzó a pedirle matrimonio a su chico desde el plató de Reacción en cadena. "Qué me emociono… Sergio, te quiero mucho y bueno, tú me regalaste el anillo, y no dijiste nada. Ahora te lo digo yo, delante de todo el mundo, sin presión… ¿Te quieres casar conmigo?", decía Marina con la voz entrecortada y mirando a cámara.

Ion Aramendi estalló de alegría y el plató entero celebró la bonita y emotiva pedida de matrimonio de una de las concursantes de 'Flautistas de Móstoles'. Pero después de este momento tan bonito, llegaría uno un poco más crítico. Y es que, precisamente, 'Flautistas de Móstoles' no le pusieron nada fácil a 'Mozos de Arousa' su paso por el programa este miércoles. Sobre todo, cuando llegaron a la prueba definitiva, 'Complicidad ganadora'. Los 'nuevos' sorprendieron al entenderse a la perfección y llegar hasta a los 8 aciertos, sin perder su seguridad. Así, los veteranos necesitaba 9 aciertos para continuar en el concurso de Telecinco, pero no estaban tan atinados como otras veces.

Los nervios traspasaban la pantalla y hasta las manos les temblaban cuando solo tenían 11 segundos y Bruno falló al decir "boli" y no "bolígrafo" por lo que les descontaron un acierto y se quedaron con 6. Llegaron a los 5 segundos y lograron el empate a 8, hasta que en la siguiente Borjamina y Raúl pronunciaron: "Que cuentas tiene gracia" y el talento de Bruno espetó: "Chiste". Por lo que volvían a ganar la ronda a tan solo 2 segundos de casi marcharse y los tres respiraron tranquilos. "Habéis hecho sudar a los Mozos", exclamó Ion Aramendi a los nuevos mientras les despedía y sus rivales también les aplaudían por haber estado a la altura. "Complicidad ganadora de infarto", concluía el presentador de Mediaset.