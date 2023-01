Prensa Ibérica ficha a Josep Pedrerol, que no dejará "El Chiringuito"

El popular periodista catalán, que desde la semana pasada es director de Deportes de La Sexta, publicará un video y un artículo semanal en las 25 cabeceras del potente grupo periodístico.

Josep Pedrerol vive un momento excepcional a nivel profesional. Hace solo unas semanas fue nombrado director de Deportes de La Sexta y su doble programa diario, Jugones y El Chiringuito, continúan contando con el beneplácito de la audiencia. Se podrá cuestionar, o no, su forma de entender el periodismo, pero lo que es evidente es que ha acertado de pleno con su fórmula de contar el deporte con una altísima dosis de entretenimiento.

No contento con asentarse como uno de los rostros de cabecera de la información deportiva en España, Pedrerol acaba de fichar por Prensa Ibérica, uno de los grupos periodísticos más importantes del país. El periodista catalán tendrá una doble colaboración semanal en las 25 cabeceras que dependen de Prensa Ibérica, incluida el deportivo barcelonés Sport. Los viernes publicará un vídeo en las ediciones digitales y los lunes un artículo de opinión en las ediciones de papel. La relación contractual entre Pedrerol y Prensa Ibérica comenzará este mismo fin de semana, con el primer video, que verá la luz el viernes 13.

Según se puede leer en la web de El Periódico de España, "Pedrerol hablará y escribirá con esa naturalidad no exenta de polémica que le ha catapultado a ser líder de audiencia absoluto con sus programas". En dicho medio se publica una entrevista con el periodista catalán en la que, por ejemplo, habla de su relación con Florentino Pérez, el todopoderoso presidente del Real Madrid.

"Florentino no me hace los guiones"

"No tengo hilo directo con Florentino. Tengo cercanía con gente que tiene información. Acercarse a la fuente es la obligación de todo periodista. Pero sí es verdad que tengo buena relación con él. Yo hace muchos años empecé en Canal+ entrevistando a los presidentes en los palcos. De aquella época solo quedan Florentino Pérez y Cerezo. Por eso tengo buena relación. Pero no me hace los guiones", asegura Pedrerol.