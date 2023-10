Girauta sorprende a los lectores de ABC con una decisión que traerá cola

El columnista, uno de los principales organizadores de la manifestación contra la amnistía de este domingo en Madrid, ha escrito un impactante artículo en el diario del Grupo Vocento.

Juan Carlos Girauta es uno de los nombres propios del panorama periodístico de este lunes en España. El que fuera diputado por Ciudadanos se ha despedido del diario ABC, con el que colaboraba habitualmente en la sección de Opinión. Este lunes, el periódico del Grupo Vocento publica un artículo titulado Patriotas, idiotas y pelotas, que subtitula El desaprensivo de La Moncloa está urdiendo un golpe de Estado y lo que se sigue imponiendo es pan y circo, en el que el abogado barcelonés critica, una vez más, la amnistía propugnada por Pedro Sánchez.

La sorpresa mayúscula llega en las últimas líneas cuando Girauta da la noticia que no se esperaba ningún lector del diario ABC. "Y con esta columna me despido de ustedes. Ha sido un honor escribir en este diario de 120 años de existencia. Me han tratado bien y siempre han respetado mi libertad de expresión, pero es hora de explorar otros caminos. Gracias a todos por su atención", ha escrito el que fuera diputado de Ciudadanos.

Girauta abandona la sección de Opinión de ABC

La noticia, al menos por la respuesta en redes, no ha parecido caer demasiado bien entre algunos lectores de ABC.

Yo pago el abono mensual de dicho diario, el @abc_es , solamente por Girauta y cuatro columnistas más.

Toca darse de baja, mal que me pese. #Libertad #España https://t.co/UK10BS4N8n — Ernesto Martí Wetzel 🇪🇸 ✝️ (@ernestomw) October 30, 2023

Juan Carlos Girauta ha sido uno de los principales impulsores de la manifestación que este domingo se celebró en la madrileña plaza de Colón contra la amnistía con la que Pedro Sánchez pretende conseguir los 7 votos que necesita del partido del prófugo Puigdemont para asegurarse cuatro años más en La Moncloa.

La concentración, a la que asistieron los principales representantes de VOX, estaba impulsada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). De hecho, el propio Girauta aprovechó, el pasado sábado, una página completa de ABC para animar a la participación en la manifestación de Colón.

Habrá que ver ahora en qué medio se publicarán las colaboraciones de opinión de Juan Carlos Girauta, que habitualmente participa también en las tertulias de Federico Jiménez Losantos en EsRadio. También hay que estar atentos para ver cómo se sigue desarrollando esta relación, ya que en las últimas semanas los encontronazos entre ambos, Federico y Girauta, están a la orden del día.