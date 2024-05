Una tertuliana de Susanna Griso, "amenazada" por un conocido presentador

Una de las colaboradoras de 'Espejo Público' ha revelado en el matinal de Antena 3 el mal trago que estaba viviendo por las presiones: "No lo voy a hacer por mucho que me amenaces".

A veces, los encargados de dar una noticia, por desgracia, se convierten en la noticia. Esto ocurría, precisamente, este lunes, 13 de mayo, en Espejo Público. El programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso encendió todas las alarmas anunciando que una de sus colaboradoras de la sección Más Espejo había recibido una serie de amenazas por parte de un conocido presentador. De hecho, antes de abordar el tema, esta tertuliana de Atresmedia se vio obligada a desmentir que ese conocido rostro fuese Risto Mejide.

"Es un presentador que no está en activo ahora", matizó Laura Fa, la destinataria de las mencionadas amenazas. Dicho esto, en el matinal de Antena 3 se emitió un fragmento del pódcast de la colaboradora, Mamarazzis para El Periódico, donde la periodista desvelaba la situación que estaba viviendo. "Que quede constancia. Más que nada, que quede grabado. Como me he sentido amenazada, por si me pasa algo", aseguró Fa, a lo que su compañera Lorena Vázquez añadió: "Yo tengo pruebas de todo. Con lo cual, no te preocupes que si pasa algo yo iría a denunciarlo a cualquier lugar".

Laura Fa denuncia "presiones" de un rostro conocido

La colaboradora de Griso aprovechó su presencia en el plató de Antena 3 para relatar más detalles de lo sucedido: "Empezó hace un par de semanas. Me empezó a llamar alguien que trabajaba con él [...] Me empezó a pedir que hiciera como unas rectificaciones públicas de una broma sin más", aseguró la tertuliana de Más Espejo. "Las llamadas fueron insistentes hasta que luego se puso en contacto conmigo otro amigo de él para decirme que, en el sitio de grabación donde grabamos el pódcast, estaban yendo habitualmente dos hombres con bastante mala pinta preguntando por mí con intención de agredirme si me encontraban", reveló Fa: "Son tan burdas las amenazas que no me dan miedo".





Tras esta confesión, sus compañeros de Espejo Público preguntaron a la colaboradora si tenía pensado denunciar ante la policía. "Yo ya lo he denunciado, por si acaso [...] La he puesto porque creo que es lo que se tiene que hacer, pero creo que en realidad no hay posibilidad ni él ha enviado a nadie sino que el amigo se ha inventado que ha ido alguien a amenazarme", confesó. Entonces, Fa prefirió zanjar el tema para no entrar en más detalles y revelar la identidad del conocido presentador. "Públicamente, desde aquí le digo: Oye, no hace falta porque no me lo estoy tomando en serio. Lo que tú pides no lo voy a hacer por mucho que me amenaces", sentenció Laura Fa.