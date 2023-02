Julia Otero regala a Ana Obregón un reencuentro especial en TVE

"Días de tele" quiso aprovechar San Valentín para hablar del amor en televisión, por lo que quiso contar con la actriz de "Ana y los 7" y tratar uno de los capítulos más especiales.

Este martes se celebraba el Día de San Valentín y Julia Otero no quiso pasar por alto el día de los enamorados, aprovechando la emisión de su programa en TVE, Días de tele, para hablar del amor en televisión. Para ello, la presentadora quiso contar en el plató con Ana Obregón y revivir con ella uno de los capítulos récord de Ana y los 7: la boda entre Ana y Fernando. En mayo de 2005, TVE emitía el último capítulo de esta mítica serie que finalizaba tras cinco temporadas, haciéndonos partícipe del final de la historia de Fernando y Ana con su boda.

De eso, han pasado ya 18 años y todavía se sigue recordando. Aunque ha pasado bastante tiempo, casi 2 décadas, Ana y los 7 es la serie del archivo de RTVE más vista en su plataforma digital. Para Ana Obregón, esta ficción es un proyecto muy especial, ya que fue creado por ella. Pero Ana y los 7 es algo más que una serie para Ana Obregón, pues esa idea no vino sola, sino que surgió gracias a su hijo Álex. La propia actriz presentó la idea a TVE: "Cuando yo idee la serie se rieron. Decían como una mujer actriz y rubia va a escribir una serie. ¿Pero sabes el gusto de cómo llegó al corazón de las personas?", contaba a Julia Otero.

Un reencuentro en TVE, 18 años después

"Viendo las cosas de los niños dije voy a hacer una serie familiar y la llevé a TVE. Y me acuerdo que lo que me dijeron era por qué tenían que ser 7 y por qué la mujer no era monja en lugar de una stripper", recordaba Ana Obregón en el plató de Días de tele cómo fue el momento en el que presentó la serie. "Yo quise que fuera stripper porque había que darle algo de pimienta al ser una serie blanca", remarcaba la actriz a Julia Otero, antes de que la presentadora diese paso a una gran sorpresa. Tras un rato de conversación, se realizó una conexión con Roberto Álvarez, que daba vida a Fernando y al que hacía mucho tiempo no veía.

@anitaobregon: "mi padre siempre me decía, ¿por qué no encuentras un hombre como Fernando?"



Seguramente el padre de Ana no era el único que pensaba eso...



https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/9C82HTx4tY — La 1 (@La1_tve) February 15, 2023

"La última vez nos vimos en un tren, íbamos de gira cada uno a una ciudad y estuvimos hablando un rato. Pero hemos hablado mucho por WhatsApp después de lo que pasó. Ana que te has quedado muy sola, sin tu mamá, sin tu papá y sin tu hijo. Recuerdo a tu madre lo feliz que estuvo el día del rodaje de la boda", comentaba Roberto Álvarez en su conexión con el programa de TVE, mientras que Ana Obregón reconocía que su madre se emocionó con esa escena: "Estaba enamorada de ti Roberto".

Pero no solo Roberto Álvarez estaba al otro lado de la pantalla, pues Julia Otero tenía guardada una sorpresa más: un reencuentro con todos los hijos. "Está muy bien ver a este matrimonio reunido, pero sería mejor reunir a toda la familia. Vamos a saludar a los 7", introducía la presentadora de TVE al resto del reparto de la mítica serie. "¿Qué dices? No me lo creo. Pero por favor", atinó a decir Ana Obregón completamente sorprendida. De este modo, aparecían Noelia Ortega, Claudia Molina, los gemelos Alejandro y Guillermo Gallego, Aarón Guerrero, Ruth Rodríguez y Nerea García. "Tenemos que hacer una reunión por favor os lo pido", les pedía la actriz.