El "rejonazo" letal de Juan del Val a la actuación de Nebulossa en Eurovisión

La representante de España en el Festival de Música, celebrado en Malmö, quedó en la posición 22 de 25 y el colaborador de La Sexta no dudó en dejar clara su opinión ante tal resultado.

Este pasado sábado, 11 de mayo, se celebró la 68 edición de Eurovisión, en Malmö (Suecia). Una edición marcada por la polémica y los abucheos a Israel, que pese al boicot que se gestó desde redes sociales, quedó en 5º lugar. Pero los medios de comunicación no se han hecho echo solo de esto, y de, por supuesto, del país ganador, sino que también han dejado un hueco en su organización para hablar de la posición en la que quedó Nebulossa con Zorra y de su actuación. Uno de los muchos programas que han hablado de ello ha sido La Roca, de La Sexta.

El programa que presenta Nuria Roca cada domingo en la cadena secundaria de Atresmedia dedicó parte de su escaleta a hablar de Eurovisión 2024. Todos los colaboradores del magacín vespertino opinó sobre el Festival, así como de las actuaciones de los distintos países y de toda la polémica que ha envuelto a esta edición. Pero uno de ellos fue muy crítico con la representante de España. Juan del Val quiso dejar claro lo que pensaba sobre la posición de Nebulossa, que quedó en el puesto 22 de 25 participantes.

Las duras palabras de Del Val por la posición de Nebulossa

"Independientemente del puesto, que no está bien, es un éxito de canción, es un himno", valoró la presentadora de laSexta. "Pero vamos a ver, ¿por qué hay que quedar bien? El puesto es una mierda. Independientemente del puesto no, porque es un festival donde se trata de quedar primero antes que segundo y segundo antes que tercero, y hemos quedado en el 22", soltó un crítico Del Val, quien continuó dando su opinión al respecto: "Yo voy a decir lo que opino de Nebulossa. Yo creo que no es una propuesta muy interesante. Es una canción que puede ser pegadiza en los bares, pero como propuesta televisiva y de espectáculo, pues no. Y luego también la artista, que tampoco es una gran cantante y tampoco baila. No es una buena propuesta".

Mientras que el marido de Nuria Roca se mostraba muy duro con el dúo, la propia presentadora rompió una lanza a favor de la cantante: "La actuación que hizo fue la que se esperaba", esgrimió la de La Roca. "No había sorpresas. Viendo la actuación en directo, porque yo me vi todas las actuaciones, sí que me sorprendió que al público lo veía bastante entregado, coreaban mucho el tema y sí que parecía que gustaba", apuntó Marta Critikian, que recordó que España se llevó solamente 11 puntos gracias al televoto. "Yo me llevé un chasco... Chanel, para que tengáis una referencia, recibió 459 puntos", añadió. "Bueno, es que Chanel es la mejor opción eurovisiva que hemos tenido en un montón de años", reconoció Roca.

"Eso es cierto y los datos lo avalan. Nos costará mucho volver a llevar una propuesta parecida. Nebulossa lo hizo estupendamente, como lo tenía que hacer. Muy bien", dijo Berni Barrachina. Pero el escrito no pensaba lo mismo y así lo dejó claro: "Tan bien no lo haría si quedó la 22". Sin embargo, Roca volvió a defender a Nebulossa: "A mí me gustó mucho. Había mucha competencia".