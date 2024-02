Évole, en jaque ante Henar Álvarez por el 'Viva Franco' de un niño de 10 años

El presentador de La Sexta ha bromeado en sus redes sociales con este momento de la entrevista a la guionista, justo cuando hablaban de feminismo por las calles de Madrid.

Jordi Évole regalaba este domingo una nueva entrega de Lo de Évole. En esta ocasión, el presentador del programa de LaSexta mantuvo una charla con Henar Álvarez mientras paseaban por Madrid. Una conversación que, además de obtener un 7,4% de share y una media de 1.060.000 espectadores, dejó un momento un tanto surrealista que, como era de esperar, se viralizó en redes sociales. De hecho, el propio Évole compartía el clip en X, antiguo Twitter, acompañado de un pequeño texto.

El periodista y la guionista caminaban por una calle de Madrid, cuando de pronto, un niño interrumpía esa conversación al grito de "¡Viva Franco!". Un alarido que, curiosamente, se producía justo cuando Henar hacía un alegato sobre el feminismo, comentando al de LaSexta que no es un movimiento que trate de mejorar la vida de los hombres, sino todo lo contrario, pues ahora esos privilegios que tienen de nacimiento hay que repartirlos.

Évole sufre un ataque de cataplexia en LaSexta

"Si tienes que empezar a competir con el 50% de la población, que antes no lo tenías que hacer, y si ahora te piden que todo eso también es cosa tuya, evidentemente, tu vida va a ser peor", indicó Henar a Évole, para luego añadir que "todas estas cosas las has tenido porque estabas en una situación de privilegio en la vida, y eso se tiene que acabar, porque las demás no somos tus esclavas", haciendo referencia a la cocina, la limpieza, el cuidado de los hijos... Sería, justo en ese momento, cuando una voz aniñada irrumpió al grito de "¡viva Franco!". Ese chillido asustó a Henar y llevó al de LaSexta a preguntar por lo que había dicho el niño, sorprendido por sus palabras.

2 minutos para definir un país.

Mientras Henar hablaba de feminismo, pasó un niño que no tenía 10 años, y nos gritó “Viva Franco”.

En el Madrid de Ayuso donde no te encuentras a tu ex, te puede salir un niño franquista.

Hoy 21:30 #LoDeHENAR@laSextaTVpic.twitter.com/ar19NXrkti — Jordi Évole (@jordievole) February 11, 2024

Pero, incrédulo por lo escuchando, volvió a preguntar por lo ocurrido: "¿Pero qué está pasando? Pero si es un niño de diez años", exclamó Évole rompiendo a reír. "Mira qué contento se ha ido", espetó Álvarez. Todo ello provocó al de LaSexta un ataque de cataplexia, la patología que provoca una repentina pérdida de la debilidad muscular cuando se ríe demasiado. Es más, el de Producciones del Barrio tuvo que apoyarse en una furgoneta que estaba aparcada en la vía para no desmayarse. Rápidamente, Henar cogió a Évole para que no cayera al suelo. "No me tendría que hacer gracia", se lamentó él, a lo que ella dijo: "Es que es gracioso. Las cosas como son. Cuando hay avances siempre hay reacciones", expresó la también presentadora, mientras él periodista recordaba una de las famosas frases de Isabel Díaz Ayuso: "En el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero sí a un niño diciendo ¡Viva Franco!". "¡Puto niño franquista!", soltó Henar. Luego, en X Évole explicaba que, en realidad, ese 'supuesto niño' no tenía 10 años.