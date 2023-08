Las redes arden con los comentarios del cómico Juan Dávila en "La última noche"

Los espectadores del programa que presenta Sandra Barneda clamaron contra el cómico por las bromas que éste hizo sobre una de las invitadas del programa.

Juan Dávila se ha convertido en uno de los protagonistas de "La última noche" por las pesadas bromas que le hizo a una de las participantes del programa que había acudido para contar su testimonio. El programa el pasado viernes el centro en contar la última hora del caso de Daniel Sancho, entrevistar a Makoke, Ion Aramendi, y un debate sobre la cirugía estética, el tema que provocó el momento más incómodo de la noche.

El cómico que se incorporó la semana pasada al equipo relevando a Laura Márquez y David Puerto, fue protagonista no solo en el programa sino también en redes sociales, donde ha recibido multitud de críticas por parte de los espectadores de "La última noche".

Al programa acudieron varios jóvenes que se habían realizado alguna operación estética en su cuerpo para hablar sobre el incremento de la cirugía estética en jóvenes, momento en el que Juan Dávila le hizo una broma de mal gusto a una de las participantes que nos gustó nada ni a la presentadora ni a los espectadores.

Las bromas del cómico enfadaron a Sandra Barneda

Todo se produjo cuando hablaba Tamara, una joven que se había operado el pecho para terminar con un complejo suyo y a la que Juan Dávila le preguntó si "después de operarte las tetas, ¿no te huele a plástico quemado ahora en verano?". Una broma que recibió respuesta por parte de Pablo, otro de los invitados que estaban en el público para contar su caso y que le dijo al cómico que "es una broma de mal gusto y una falta de respeto".

Lejos de cortarse un poco, el cómico continuó haciendo bromas y asegurando que "yo pregunto desde la ignorancia. Igual que a él le veo tan estirado le pregunto que si se le han subido los huevos", explicó refiriéndose a Pablo. Unos comentarios que molestaron muchísimo al joven, que aseguraba no saber que "este era un programa de humor, pensé que era un programa serio la verdad".

"Es que a mí también se me han caído los huevos", terminaba exclamando el cómico. Fueron tantos los comentarios de Juan Dávila que Sandra Barneda, presentadora del espacio termino cortándole enfadada por la actitud de este: "Pues yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte Juan... porque madre mía".

Las redes arden contra Juan Dávila

Pero el cómico no solo tuvo que aguantar el enfado de Sandra Barneda, sino que también ha visto como la redes sociales ardían contra sus comentarios y contra él, criticándole y tachándole de "vergüenza ajena". Además han sido varios los que aplaudieron la intervención de Sandra Barneda ante los comentarios del cómico.

Bien, @SandraBarneda, después de los comentarios del actor en el debate de la cirugia estética y con Makoke: "No te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan. Porque madre mía, hay veces...". pic.twitter.com/qPxKwj7Sx6 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 11, 2023

pic.twitter.com/HkLZSmTQkE — M 📺 (@casasola_89) August 12, 2023