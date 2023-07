La revelación de Makoke sobre por qué su romance con Brad Pitt no funcionó

La exmujer de Kiko Matamoros ha dado detalle de por qué no funcionó su romance con el actor de Hollywood y también desveló que tuvo un romance con un conocido cantante español.

El reality "¡Vaya vacaciones!" de Telecinco nos está dejando algunas historias muy curiosas, la última la protagonizado la ex modelo y colaboradora de televisión Makoke, quien ha desvelado algunos detalles de su romance con el actor Brad Pitt cuando ella iba a cumplir 28 años e incluso de un supuesto romance con Julio Iglesias Jr.

Todo surgía cuando en el reality sonaba una canción de Julio Iglesias Jr, un tema que ha emocionado mucho a Makoke que ha contado que tuvo un pequeño idilio con el cantante: "tenía 19 años. Estuve un año viviendo en Miami. Fue un romance… No sé si me enamoré. Era una cría ".

Pero este no ha sido el único romance que Makoke ha tenido a lo largo de su vida con algún famoso, la exmujer de Kiko Hernández también desveló que habría tenido un affaire con Brad Pitt, algo de lo que ya había hablado en otras ocasiones, y ha desvelado por qué no funcionó ese romance con el actor.

Makoke asegura haber rechazado a Brad Pitt por este motivo

La que también fuera azafata del Telecupón aseguro haber conocido a Brad Pitt durante el estreno en España de la película "Siete años en el Tibet". Con el actor se escapó a pasar un fin de semana a Valladolid tras el cual no quiso saber nada más de él: "Me pidió que le acompañara una finca en el campo. Luego me dijo que me fuera con él a Francia pero no, no me apetecía estar más con él ni dormir más con él".

Y es que había dos razones de peso por las cuales Makoke no quiso seguir su romance con Brad Pitt, el primero es que el actor de Hollywood "no daba la talla", y el segundo y más importante es que a la ex de Kiko Matamoros no le gustaba la alimentación del estadounidense: "No me gustaba como comía, no comía bien. Es un caballero, un señor, súper educado, no puedo decir nada malo de él. Era un domingo y me tenía que ir a cuidar a mi hijo".

Unas confesiones que había una persona dentro de la casa de vaya vacaciones que no se creyó y las puso en duda, se trata de Marta Peñate, quien ha estado en pie de guerra con Makoke desde el principio del reality. Además la ex de Kiko Matamoros aseguraba que su ex pareja y actual novio de Marta Peñate, Tony Spina, era mucho más guapo que Brad Pitt.