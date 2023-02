Lorena Castell para los pies a Pablo Motos ante una broma de mal gusto

La colaboradora de La Sexta estuvo en "El Hormiguero" para presentar su espectáculo "Bingo para señoras" cuando el presentador de Antena 3 se interesó por sus experiencias paranormales.

Si Iker Jiménez hubiese visto este miércoles El Hormiguero de Pablo Motos hubiese encontrado una nueva colaboradora para su nave del misterio. Lorena Castell, presentadora de La Sexta y ganadora de Másterchef Celebrity 7 visitaba el plató del formato de Antena 3 para presentar Bingo para señoras, un espectáculo de baile, acrobacias y humor entre cartones. Sin embargo, la atención del presentador se desvió hacia otro asunto, interesándose por un asunto muy morboso que la rodea: "Me han dicho que te comunicas con tu abuela muerta a través de las luces de la casa".

La colaboradora, un tanto descolocada con esta apreciación, no dudó en replicarle que lo de "tu abuela muerta" queda "feo". Ante un descolocado Pablo Motos, Lorena relató que su abuela "está de otra manera", algo que ya ha contado en varias ocasiones en Zapeando: "Sigue estando porque hace poco fue el cumpleaños de mi madre y estamos todos en una reunión familiar y llegué a comunicarme en plan yaya, para, que me estoy maquillando. O sea empiezan a parpadear las luces y ella las deja fijas cuando yo le digo".

Lorena Castell relata su experiencia paranormal

Pablo Motos no pudo evitar poner una cara de incredulidad, incluso, se quedó sin palabras. Esto hizo que Lorena continuase explicando su "experiencia": "Yo sé que hay mucha gente que cuando yo cuento esto es incrédula o de repente dice se le ha ido la pinza, pero es verdad que también conecto con mucha gente que sí que siente mucho este rollo de las energías y dicen que puede ser que incluso lo provoque yo. Así que, oye, cuánta magia tengo también".

Pero el silencio seguía reinando en el plató de Antena 3, haciendo que Lorena Castell siguiese defendiendo su argumento: "Yo pienso qué fantástico querer tanto a una persona y creer que esa persona se comunica conmigo a través de las luces. Pero yo sinceramente creo mi verdad y es que, cuando yo le digo algo, mi abuela responde. Y no aparece siempre que yo le digo ni en todas las casas en las que he estado. Es cuando ella quiere".



"Tú puedes creer o no creer y querer o no querer, pero ¿la luz se enciende? ¿Eso sucede?", preguntaba extrañado Pablo Motos para saber si es algo tangible o producto de su imaginación. "Sucede y, cuando tuve a mi hijo, también estuvo mucho tiempo en la habitación donde yo estaba con él y yo sabía que ella estaba allí", respondía Lorena Castell mientras que las luces del plató de El Hormiguero empezaban a apagarse. "A mí me parecería una magia que fuese mi abuela, lo que pasa es que esto es producto de vuestra invención, me estáis tendiendo una trampa. Por ahí no paso eh", reaccionaba tajante la presentadora de La Sexta.