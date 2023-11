Mediaset mantiene en nómina a Christian Gálvez y le da un nuevo concurso

El presentador de '25 palabras' sigue contando con la confianza del grupo, tanto que lo han puesto al frente de un nuevo formato de tirada diaria, cuyo piloto ya está grabado.

La maquina de Mediaset está en continuo movimiento. El grupo de comunicación sigue buscando nuevos programas y concursos con los que alimentar su programación. Tras la presentación de De viernes, el nuevo espacio con Beatriz Archidona y Santi Acosta que sustituirá a La última noche en el hueco de los viernes, los de Fuencarral ya están involucrados en 'otra movida'. Según ha publicado El Confidencial Digital, la compañía ha grabado un nuevo piloto, con el que, al parecer, quieren hacerle frente a La Ruleta de la suerte de Antena 3.

Y es que, fuentes internas han confirmado al citado medio que Christian Gálvez ha grabado un piloto de un nuevo concurso que está pensado para emitirse, precisamente, en la franja del mediodía, sobre las 14:00 horas, en Telecinco. La idea inicial es realizar una tira diaria para programarla antes de los informativos. Un concurso producido por Fremantle, productora de GotTalent y Mask Singer, que supone un nuevo proyecto desde la salida Nathalie García, la ex consejera delegada que se acaba de incorporar a ITV Studios, la productora de Pasapalabra y La Voz.

Christian Gálvez prepara un programa piloto

Con esta nueva propuesta, Gálvez demuestra, una vez más, que el grupo de Fuencarral sigue confiando en él. El pasado 15 de septiembre fue la última vez que apareció ante los espectadores de Telecinco al frente de 25 palabras. La reestructuración de la parrilla provocada por la llegada de TardeAR, el magacín vespertino de Ana Rosa Quintana, hizo que el concurso de Gálvez tuviese que acabar sus emisiones de forma apresurada, tras poco más de nueve meses en antena. Durante este tiempo, el programa promedió una cuota de pantalla del 9,6% de share y cerca de 800.000 espectadores.

Ahora, además de encargarse de los especiales de Navidad y Nochevieja, junto a Verónica Dulanto, Gálvez ha grabado un piloto de la adaptación de un concurso de la televisión internacional RTL, de Bélgica. En cualquier caso, el grupo de comunicación no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto, ni siquiera si dará luz verde o no a ese concurso. Pero, para poner un poco más de información sobre la mesa, hablamos de Who Knew (originalmente Je le savais!), un game show de cultura general, creado por John de Mol, que permite a los telespectadores jugar desde sus casas a través de una app. El formato original, de la cadena RTL-TVI, está dividido en cuatro rondas de 10 preguntas cada una y cuenta con una duración de 100 minutos.