Telecinco compra un concurso de éxito y Jesús Vázquez será el presentador

La cadena principal de Mediaset ha contado con el veterano presentador como maestro de ceremonias para la adaptación , que verá la luz en 2024, de un conocido concurso de baile con famosos.

Telecinco está poniendo toda la carne en el asador, y los últimos movimientos lo demuestran. Este martes, sin ir más lejos, salía la noticia de que la cadena de Mediaset está trabajando en una segunda edición de GH Dúo para enero, pese a los discretos datos que está marcando actualmente GH VIP 8. Ahora ha salido a la luz que el grupo de Fuencarral ha adquirido los derechos de un programa de éxito internacional para reforzar su apuesta de entretenimiento. Un formato que se suma al recientemente adquirido Marble Mania y a otro del que el gigante de la comunicación está pendiente: La mejor generación, un talent show de Gestmusic.

Ahora, Mediaset ha comprado Bailando con las estrellas, un popular concurso internacional con famosos, donde estos tienen que aprender diferentes estilos de baile con profesores especializados para competir entre sí. Una demostración que harán en compañía de un bailarín profesional con el objetivo de conseguir un premio económico que donarán tras cada gala a una ONG. Esta nueva etapa del talent show estará producido por Bulldog TV, la productora de Reacción en cadena. Con esta compra, los de Fuencarral vuelven a intentarlo con un formato de este estilo, tras haber emitido una edición de Mira quién baila en 2010 bajo la marca Más que baile.

Jesús Vázquez, presentador de este nuevo concurso

De este manera, Telecinco incluye una nueva apuesta para su prime time que, por supuesto, necesita de un presentador. Y quien mejor que Jesús Vázquez, uno de los presentadores estrella del grupo. Así, el gallego conducirá esta nueva etapa de Bailando con las estrellas, siendo, además, una nueva aventura para él en el horario estelar, tras saberse que ¡Allá tú! fue renovado y tendrá una segunda temporada. Esta apuesta de entretenimiento de Mediaset es la adaptación del formato original británico Strictly Come Dancing, viejo conocido en la televisión española por el formato de TVE, Mira quién baila. El éxito en La Uno hizo que los de Fuencarral se fijasen en él para llevárselo a Telecinco y cambiarle el nombre por Más que baile. Pero sus datos no acabaron de convencer a Mediaset, que no lo renovó.

TVE volvió a recuperar el formato en 2014 recuperando su nombre de ¡Mira quién baila! con Jaime Cantizano como presentador. Esa edición no fue bien en audiencias y provocó que el formato no fuese renovado y volviese a quedar en un cajón, hasta que en 2018 y por tercera vez el ente público lo rescatase esta vez con el nombre de Bailando con las estrellas, y confiando en Roberto Leal y Rocío Muñoz como presentadores para una única edición. Con esta trayectoria, afrontará su quinta etapa, manteniendo el nombre de Bailando con las estrellas, producido por Bulldog TV y con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Poco más se sabe de este proyecto, la idea, aunque no definitiva, es que sea para el primer trimestre de 2024. La mecánica no parece que vaya a cambiar: un casting de famosos que, con distintos profesores de baile y bailarines profesionales, tendrán que interpretar diferentes estilos.