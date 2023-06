Broncano alucina con su invitada por cómo calcula el número de relaciones

El presentador de 'La Resistencia' no pierde las "buenas" costumbres y realizó a Gloria Trevi sus tradicionales preguntas clásicas, sin esperar que la cantante respondería así.

La Resistencia contó este martes, por primera vez, con una gran estrella internacional: Gloria Trevi. La cantante mexicana, conocida por sus letras polémicas y descaradas, es también actriz, compositora, productora y empresaria de éxito y pisaba el plató del programa de David Broncano para presentar su nueva canción Medusa, el primer tema que saca de manera independiente. Pero su presentación como "tremenda artista mexicana" y "la más taquillera de la historia", generó al de Movistar cierta inquietud.

Gloria, a sus 55 años, lució un precioso conjunto de cuero negro con detalles brillantes que imitaban, precisamente, a una medusa. Así hacía un guiño a la canción que verá la luz a finales de esta semana. La artista mexicana saludó al de Jaén con un abrazo, reconociendo que veía el programa por Internet y que siempre se divertía mucho. Y, como fiel seguidora de La Resistencia llevó a Broncano unos regalos: juegos típicos de su tierra y una máscara de lucha libre de 'El Santo'. Emocionado por el obsequio, el presentador se colocó la máscara y realizó la entrevista con el rostro tapado.

Gloria Trevi saca una calculadora para responder

Siguiendo la tradición del programa, Broncano hizo a la cantante mexicana las preguntas más esperadas por todos. Unas cuestiones a las que tienen que responder todo aquel que pasa por el plató del Teatro Príncipe Gran Vía: cuánto dinero tienen en el banco y cuántas relaciones sexuales ha tenido el último mes. A la primera pregunta, Gloria respondía que "no el suficiente", descolocando al presentador. Acto seguido, la artista explicaría su respuesta, señalando que tiene menos de un millón de dólares porque le gusta "invertir y ayudar". Sin embargo, esta no sería la respuesta que descolocaría al de Movistar.

Increíble cómo @GloriaTrevi empieza a sacar la calculadora del sexo y echa cuentas con los deditos.



Menos mal que no le sale un 13 de resultado.

La respuesta de las relaciones sexuales costó un poco más conseguirla. Broncano, incluso, le explicó que había un sistema de puntuación que podría ayudarla. "Mi marido se va a enojar", exclamó la mexicana entre risas cuando se le insistió en que diese un número. "Todo el mundo contesta", le espetó Broncano, y ella respondió que "no puede ser, no me gusta decir mentiras". "Di algo aproximado, no te cuesta nada", insistió Broncano, que ya estaba deseoso de saber la respuesta. Finalmente, la cantante claudicó y se puso a contar con los dedos de la mano, la calculadora de toda la vida, cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes, pero le faltaron falanges. "16 veces en el último mes", respondía después de hacer sus cálculos. Esta respuesta fue, además, recibida por vítores y aplausos de los allí presentes.