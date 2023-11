El angustioso momento de Boris Izaguirre en pleno directo en la Sexta

El presentador venezolano ha necesitado la ayuda de un médico al revivir el pánico que sintió durante el rodaje del programa en el que participaba.

La noticia nos sorprendía hace unos meses, cuando conocimos que Boris Izaguirre había sido intervenido de urgencia. Él mismo lo contó a través de sus redes sociales: "Hola, queridos amigos. Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos. La intervención, una endarterectomía carotídea, ha sido un éxito", explicó en ese momento, tranquilizando a todos sus seguidores y seres queridos.

Los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y la situación vivida por el periodista servía de gancho este sábado a Más vale sábado para crear conciencia. El programa contaba con la intervención de un cardiólogo que ha despertado en Boris Izaguirre la angustia del momento vivido, aunque ya desde una calma tensa. El médico, explicaba la importancia de escuchar las señales de nuestro cuerpo, aconsejando a la audiencia sobre cómo evitar y prevenir este grave problema médico.

Ocurrió en plena grabación

El venezolano se ha sentido completamente aludido con el tema, pues aún se recupera aún del ictus que le provocó un coágulo en la carótida derecha, que estaba taponada en un 70%. Su compañera, Adela González, expresentadora de Sálvame, le preguntaba incrédula cómo se percató de que algo no iba bien.Ocurrió durante la grabación de la última edición de El desafío. Izaguirre sufrió el infarto cerebral y se vio obligado a parar para recuperarse, pero tuvo que ser intervenido de urgencia para evitar que le volviese a suceder algo similar.

Boris Izaguirre ha explicado que en ese también participaba en otros programas de televisión. Fue entonces, donde el venezolano sufrió los primeros síntomas: "Fui a un plató que conozco muy bien y, estando dentro de ese plató, no sabía donde estaba. Era como que no lo veía. No había manera de que me pudiera poner otra vez en mi sitio", explicaba angustiado, mientras enseñaba en directo la cicatriz que le quedó en el cuello tras esta intervención quirúrgica.

Ante esta desorientación, el presentador hablaba todo el rato con la cabeza ladeada hacia la derecha. "Las personas de control se dieron cuenta de que era una conducta muy extraña, pero yo no lo podía controlar, no podía volver al otro lugar. Al mismo tiempo, estaba muy preocupado de perder el control de lo que estaba diciendo. Yo sabía que algo raro estaba pasando", ha desvelado el escritor, quien aprovechado para mandar un importantísimo aviso a la audiencia: "Muchas veces, tienes los síntomas y el cuerpo te avisa. El cuerpo es muchísimo más noble que cualquier otra cosa".

Izaguirre ha desvelado otros síntomas que sufrió en su cuerpo: "Me daba cuenta de que cuando escribía, no sentía la mano izquierda. Además, en la pantalla veía que todas las palabras estaban mal escritas. Hasta le envié unos WhatsApp larguísimos a una amiga mía y todos eran palabras

ininteligibles".