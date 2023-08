Pedro Sánchez, pillado en Lanzarote con un conocido presentador de Mediaset

El presidente del Gobierno sigue de vacaciones, pero, al parecer, sin descanso, ya que ha sido visto por la isla canaria en compañía de un amigo y rostro habitual de Mediaset.

Los últimos meses han sido muy intensos políticamente para todos. De ahí que Pedro Sánchez, así como el resto de personalidades del mundo político español, esté recargando las pilas, mientras se espera la conformación del Congreso y el Senado y, por supuesto, saber si le darán los números para formar Gobierno. El presidente, como decíamos, después de su viaje por Marruecos, se encuentra disfrutando de unos días junto a su familia en Lanzarote. Pero la familia Sánchez no está sola en esta visita a la isla canaria.

Y es que, según publica El Debate, han pillado al presidente del Gobierno con alguien muy reconocido por todos y que forma parte de Mediaset. Así, tal y como señala el citado medio, se ha podido ver a Sánchez junto a su mujer Begoña Gómez visitando el mercado artesanal del pueblo de Haría. Pero no eran los únicos en dicho lugar, pues junto a ellos se encontraba el aventurero y presentador de Volando voy y Planeta Calleja, Jesús Calleja.

¿Sánchez prepara un nuevo programa con Calleja?

Que Pedro Sánchez y Jesús Calleja hayan sido vistos en la misma localidad de Lanzarote no es prueba suficiente para asegurar que se trata de una nueva grabación para el programa que el aventurero tiene en Mediaset. Sin embargo, según ha publicado un medio local, este viaje podría formar parte de un reportaje para alguno de los programas del aventurero. Y es que al parecer junto a ellos habría un reportero grabando todo lo que hacían. Además de contar, también, con la presencia de Alejandro Amenábar. Cabe recordar que desde que el presidente del Gobierno participó en Planeta Calleja forjó una bonita amistad con su presentador, quien también es gran amigo de otro ex presidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, el hecho de que se les haya visto juntos no sorprende.

¿Cómo se ha sabido de la visita de ambos a Haría, localidad de Lanzarote? Pues muy sencillo: las redes sociales. La edil socialista Evelia García se fotografió tanto con Pedro Sánchez como con Jesús Calleja tal y como se puede comprobar en su cuenta de Facebook. Y es que si hay algo que destacan todos los que han podido verles estos días es la cercanía del presidente del Gobierno con los vecinos de la zona. Y, pese a que un medio local indica que había un reportero, por el momento, hay que decir que oficialmente no se sabe nada de ninguna grabación de ninguno de los programas de Calleja en el que vaya a participar Pedro Sánchez. Por ello, habrá que esperar a que Mediaset lo confirme, en caso de ser cierto.