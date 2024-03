Santiago Segura y Roberto Leal protagonizan un cruce de palabras en "El Desafío"

El cineasta, y miembro del jurado del concurso de Antena 3, tuvo que corregir unas palabras del presentador sobre una polémica que surgió por una decisión de la dirección del programa.

Esta semana la organización de "El Desafío" había decidido darle una segunda oportunidad a Pablo Castellano para que volviera a repetir el reto de la apnea. Hay que recordar que el marido de María Pombo realizó ese reto hace varias semanas, aunque lo hizo estando enfermo y a pesar de que le ofrecieron cambiar a otro reto, él decidió intentarlo y solo pudo lograr una marca de 2 minutos y 42 segundos.

Tal y como anunciaron en el episodio de la semana pasada al explicar los retos a los que se enfrentaría cada participante de "El Desafío", Pablo Castellano tendría la oportunidad de repetir este reto después de que la dirección del programa de Antena 3 decidiera darle una segunda oportunidad, algo que explicó Roberto Leal este viernes asegurando que el jurado también había aceptado.

El enganchón entre Roberto Leal y Santiago Segura

Fue por este motivo por el que Roberto Leal y Santiago Segura vivieron un momento tenso en el programa. "Se propuso a dirección si podía repetir la apnea en la recta final. Dirección aceptó y el jurado asumió lo que dijo la dirección", explicó el sevillano antes de la prueba. Pero Santiago Segura no estuvo de acuerdo con estas palabras y quiso aclarar que a ellos no les habían preguntado: "El jurado no aceptó nada. Nosotros valoramos, pero no es algo que nos haya gustado". Roberto Leal quiso zanjar el tema y aceptó las palabras del cineasta, aunque le quiso recordar que "el jurado aceptó porque le paga dirección y producción ejecutiva".

¡3:55 minutos! Pablo Castellano consigue el récord de esta temporada #ElDesafío10 pic.twitter.com/EU3fnHuwrr — El Desafío (@eldesafioA3) March 15, 2024

Tras el tenso momento, Pablo Castellano repitió la prueba mejorando el tiempo logrado en su primer intento hace semanas y escuchó las valoraciones del jurado. Santiago Segura volvía a recordar sus anteriores palabras pero también quiso reconocer que "Pablo es un titán y un campeón", aún así seguía sin estar contento con la decisión porque: "no se puede repetir una prueba porque no estaba satisfecho ni con las mejores condiciones físicas... Estoy confuso, no sé que nota te voy a dar".

Algo similar le ocurrió a Juan del Val, quien también señalaba que el hecho de que Pablo pudiera repetir la prueba suponía "un agravio comparativo con otros compañeros", pero también quiso aplaudir la valentía del empresario. Finalmente, Pablo Castellano terminó convirtiéndose en el primer finalista gracias a los dos dieces que le dieron Santiago Segura y Juan del Val, y al 7 que concedió Pilar Rubio, que le hicieron ganar la primera semifinal.