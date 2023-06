Ana Rosa Quintana no le pone "líneas rojas" a su nuevo programa en Mediaset

La presentadora ha querido aclarar que está abierta a tratar temas "de cualquier ámbito" en su nuevo programa "TardeAR", unas palabras diferentes a las de la cúpula de Mediaset.

Mediaset desató el caos hace aproximadamente un mes, cuando se anunció la cancelación de "Sálvame" y Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, anunciaba que el programa que sustituiría al de La Fábrica de la Tele, que estaría presentado por Ana Rosa Quintana, no trataría temas políticos: "No tiene que tener connotaciones políticas, tiene que entretener". Unas palabras con las que, ahora, parece que la presentadora no está muy de acuerdo.

Así lo ha explicado Ana Rosa Quintana al atender a los medios durante la celebración que hizo en su casa por el fin de temporada de "El programa de Ana Rosa", en la que también tuvo oportunidad de hablar sobre "TardeAR", ese nuevo programa que sustituirá a "Sálvame" a partir del mes de septiembre en Telecinco: "Vamos a hacer algo que sorprenda, y contaremos todo lo que haya que contar, de todo, en cualquier ámbito. No hay líneas rojas".

Ana Rosa Quintana se sincera sobre su nuevo programa. Fuente: (Europa Press). pic.twitter.com/y1xVXDmznO — Show España (@ShowEspana) June 24, 2023

Con esta frase, Ana Rosa se asegura poder tratar cualquier tema en su programa y no se cierra a hablar también de temas de política en "TardeAR", aunque seguramente la presentadora no tenga la última palabra y desde la cúpula de Mediaset hagan algún apunte a ese "no hay líneas rojas" que ha asegurado Ana Rosa. Además la presentadora ha afirmado que espera que "TardeAR", sea un formato completamente diferente a lo visto hasta el momento, lo que asegura que se distanciará del formato "Sálvame".

Ana Rosa reconoce que "los programas no son eternos"

La presentadora, que atendía a los medios al mismo tiempo que en Telecinco se emitía la última entrega de "Sálvame", lamentó mucho el final del histórico formato de La Fábrica de la Tele: "Lo siento muchísimo, de verdad".

Y además, se quiso acordar de lo que le sucedió cuando trabajaba en "¿Dónde estás corazón?" para Antena 3: "nosotros lo vivimos cuando cerró '¿Donde estás corazón?'. La gente se acaba colocando en otros sitios, porque tiene muchísimo talento, pero los programas no son eternos y a todos algún día nos va a pasar".

Por último, la presentadora quiso hablar sobre su estado de salud, asegurando que "me encuentro bien, fenomenal" tras haber superado un cáncer de mama que le diagnosticaban en octubre de 2021: "Ha sido una temporada especial después de la pasada en la que estuve fuera de combate... Gracias a Dios estoy estupendamente y ni me acuerdo, fíjate".