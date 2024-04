Recordatorio letal de Alsina a Patxi López: "Te apoyó el PP para ser lendakari"

“Fue presidente tras aquellas elecciones en las que, con Batasuna ilegalizada, el PP, que era tercero, le dio su apoyo gratis”, le indica el locutor de Onda Cero al portavoz del PSOE.

Patxi López ha estado este fin de semana de mitin en su tierra. El PSOE pone sobre sus hombros parte del tramo final de la campaña en el País Vasco y confía en su figura como ex lehendakari para el empujón final. Empujón que eso sí, no será suficiente para dejar de ser la muleta o del PNV o de Bildu. Ha llamado especialmente la atención que el portavoz socialista haya renegado de los de Arnaldo Otegi e incluso recordado su pasado etarra después de estar meses defendiendo y blanqueando los pactos de Pedro Sánchez con los abertzales.

Aparición del que fuera máximo dirigente del País Vasco entre 2009 y 2012 que no ha pasado desapercibida para Carlos Alsina, que comenzaba su monólogo de este lunes hilando la victoria del Athletic en la final de la Copa del Rey con la campaña electoral vasca en la que ha hecho acto de aparición Patxi López. Ataviado él y el resto con bufandas del conjunto bilbaíno, el diputado socialista se ha vuelto a dedicar a atacar al Partido Popular y ha roto lo que Alsina calificaba el “oasis vasco”, en cuanto a la supuesta rebaja de la crispación y el llamado barro político tan de moda.

Crispación y barro que Patxi López parece no querer abandonar, acusando a los populares, entre otras cosas, de ser negacionistas de la violencia machista, propagadores de discursos de odio o alimentadores de bulos profesionales. Respecto a estas palabras, el presentador de Onda Cero ha querido hacer un matiz y le ha recordado a Patxi López que consiguió convertirse en lehendakari gracias, precisamente, a los votos de los populares: “Patxi López no sé si se considera político nacional o político vasco, porque es las dos cosas. Bueno, fue lehendakari tras aquellas elecciones en las que, con Batasuna ilegalizada, el PP, que era tercero, le dio su apoyo gratis para que no gobernara el PNV”.

Alsina: “El problema que tiene Patxi López es que en casi todas las autonomías gobierna el PP y en casi ninguna el PSOE” pic.twitter.com/hBBnEbS9L0 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 8, 2024

“Acostumbra a decir López, cuando se le recuerda aquello, que ya quisiera que el PP de ahora se pareciera al PP de entonces, añoranza de Rajoy, qué cosas”, comenta irónico como siempre el director de Más de uno para poner en su sitio al portavoz del PSOE.

“Las barrabasadas del PP allí donde gobierna… Sí, ese es el problema que tiene el PSOE de ahora, Patxi, que en casi todas partes gobierna el PP y en casi ninguna el PSOE”, analiza el presentador de Onda Cero para acabar de hundir el discurso del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.