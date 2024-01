Herrera acierta y Toñi Moreno se disculpa por ofender a una joven estadounidense

Bella, la chica americana, subió a sus redes sociales un video explicando lo decepcionada que estaba con la de Canal Sur por una de las preguntas que le hizo y que generó un gran revuelo.

Rectificar es de sabios. Una afirmación que le viene como anillo al dedo a Toñi Moreno. La presentadora de Hoy en día en Canal Sur, conectaba este miércoles 24 de enero con Bella, una tiktoker estadounidense, afincada en Sevilla, que comparte en las redes sociales cómo es vivir en Andalucía y qué cosas le gustan de España, como las lentejas con chorizo, las persianas y el carrito para ir a la compra. Tras emitir un vídeo que recopilaba algunas de las publicaciones de la joven, la presentadora soltó un comentario que no gustó ni a Bella, pese a su risa, ni a las redes sociales: "¿Te has metido un filtro? Dime la verdad". "Está mucho más delgada", insistía la gaditana.

Juan Carlos González, copresentador del magacín, apuntó que la chica "sabe colocarse la cámara bien. Está guapísima". Su compañera añadió: "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?". Aunque Bella estuvo riéndose durante el directo, la joven grabó después un vídeo en el que se la ve llorando por lo ocurrido: "Normalmente cuento maravillas de mi vida en España, pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar". La tiktoker explicó: "Mi reacción ha sido reírme. Tristemente, es una reacción muy común con esos comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso".

Toñi Moreno pide disculpas por su ofensa

Pero esta joven dijo más, pues llegó incluso a comentar que estaba muy decepcionada porque admiraba mucho a Toñi, recalcando que le parecía tristísimo que una mujer dedicara ese tipo de comentarios a otra: "No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión. Estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño. Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que un día podamos pensar antes de hablar y que no pensemos tanto en lo superficial", concluyó.

#canalsur ♬ original sound - Bella Vida Spain @bellavidaspain_ Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo “dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas”. Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas. #parati

Y las críticas por lo ocurrido no tardaron a llegar a las redes sociales, reprochando a Toñi sus palabras. En el vídeo de TikTok de la estadounidense, por ejemplo, se pueden leer comentarios como "ha estado muy desafortunada", "tiene unas ideas casposas" y "la presentadora se ha pasado contigo". En X, antiguo Twitter, también hubo comentarios, como el de este usuario: "Desde luego, tú no eres una persona maravillosa. Te me has caído". Otro indicó: "Se ha equivocado y debería pedir perdón". Una polémica que llegó también a COPE, concretamente, al programa de Carlos Herrera: "Creo que lo sabrá arreglar rápidamente. Tú que las conoces, sabes que no lo dejará pasar sin más, es un malentendido, estoy segura de que no quería ofenderla. Lo va a arreglar sin duda", decía María José Navarro al presentador de Herrera en COPE.

Y así hizo la presentadora. Este mismo jueves 25 de enero, Toñi Moreno compartía en X una publicación indicando que se había puesto en contacto con Bella para pedirle disculpas: "Fue un comentario desafortunado y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño y, por supuesto, no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en Gente Maravillosa". Y la respuesta de la tiktoker no tardó en llegar: "Me ha pedido disculpas muy sinceras y con un gran corazón, como ella tiene... Mi percepción sobre ella no ha cambiado".