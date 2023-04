Arguiñano se lleva una gran ovación por el buen consejo que da a los padres

El popular cocinero de Antena 3, conocido por sus recetas y opiniones, vuelve a regalar una de sus sabias reflexiones y esta vez está relacionada con la educación de los hijos.

Por todos es bien sabido que Karlos Arguiñano, cuando se planta ante los fogones, no solo se dedica a cocinar recetas únicas y para toda la familia en Cocina abierta (Antena 3), incluyendo trucos y recomendaciones para preparar un plato, sino que también deja ver su faceta más reflexiva y crítica. Estamos muy acostumbrados a oír de su propia boca lo que piensa sobre la actualidad y anécdotas de su pasado. Y siempre, por supuesto, haciendo gala de su carácter extrovertido.

En una de sus últimas emisiones de su programa de cocina en Antena 3, el vasco volvía a regalar a su fiel audiencia sus recetas, sus chascarrillos y reflexiones. Mientras cocinaba un plato muy exótico, unas samosas de la India, Arguiñano se animaba a realizar una de esas reflexiones que le convierten en un personaje único y muy querido. El popular chef se centraba, esta vez, en la familia y en la importancia de compartir la mesa, de que los padres acompañen a sus hijos a la hora del almuerzo o la comida, independientemente de la educación que puedan recibir en el colegio.

La reflexión que regala Arguiñano en Antena 3

"Por muy trabajadores que sean los padres, la comida o la cena la tienen que hacer con los hijos. Sí, porque la educación de casa es la primordial. En el colegio, en la escuela, por muy caro que sea el colegio, le pueden dar una buena educación. Pero la educación de cómo hay que ser como persona, cómo hay que comportarse con los amigos, con los compañeros siendo pequeños en la escuela… todo eso en la comida o en la cena lo controlas con ellos", soltaba Karlos Arguiñano a quien compartía con él ese momento en Antena 3. Pero la cosa no quedaría ahí, pues el vasco continuó con su reflexión, ensalzando los beneficios de compartir mesa con los hijos, al menos, una vez al día.

"Si no estás ni comiendo ni cenando con ellos, se te escapan muchos detalles. Muchos. Pero si estás con ellos, te das cuenta de muchas cosas, y tú puedes ir rectificando fallos que estás viendo, tristezas o alegrías… el porqué de las cosas", apuntaba Karlos Arguiñano. Para cerrar su reflexión, y así seguir con su receta, el chef vasco hizo alusión a su vida personal y cómo había entendido él siempre la relación con sus hijos: "Yo he sido siempre partidario de comer o cenar siempre con los hijos. Y eso queda para siempre", aseguraba, finalizando su reflexión. Y, como no podía ser de otra manera, el consejo del cocinero de Antena 3 ha sido muy aplaudido y ovacionado, pues volvía a reflejar su cercanía.