Herrera desvela qué ruta del Camino de Santiago no se atreve a hacer y por qué

Llega el verano y el veterano comunicador de COPE anuncia que repetirá con la ruta jacobea, pero explica que hay un trayecto que se le hace cuesta arriba y que aún no ha probado.

Esta semana comienza el verano y, quien más, quien menos, ya está planificando su periodo de vacaciones estivales. Pese a que este año no es jacobeo, después de dos años consecutivos con esta condición, el Camino de Santiago volverá a ser un atractivo seguro para miles de personas que buscan un periodo de asueto muy diferente.

Numerosos personajes populares son también habituales de la ruta más conocido de todo el mundo. Carlos Herrera, por ejemplo, es todo un experto en el Camino de Santiago y esta mañana en Herrera en COPE ha anunciado que repetirá este verano. "Este año haré el Camino del destierro o el Camino del Cid", ha reconocido el veterano comunicador almeriense, que ha recordado que "se trata de un camino relativamente nuevo, muy bien diseñado".

Además, Herrera ha adelantado también que no sabe si también hará "algunas zonas que me gustan del Camino Francés", o verá "algunos nuevos caminos como la ría de Muros o el camino de la zona de Ribeira o A Pobra do Caramiñal, que son dos lugares absolutamente maravillosos de Galicia". "Ya están huyendo las centollas", han bromeado sus colaboradores en antena. "Que viene el peligro".

Y ha sido ahí cuando Carlos Herrera, expertísimo caminante en ruta hacia Santiago, ha reconocido que hay un camino muy concreto con el que aún no se ha atrevido. "Fíjate que he hecho el Camino Vadiniense, he recorrido el Camino Aragonés, que tiene unos repechos muy importantes, pero con el camino primitivo no he podido", ha asegurado el conductor de Herrera en COPE.

El llamado camino primitivo se desarrolla a través de 313 kilómetros y comunica Oviedo con Santiago discurriendo por zonas de Asturias, Grado, Salas, Tineo o Allende entre ellas, para entrar en Galicia por la lucense Fonsagrada y, tras discurrir por la propia capital lucense, conectar en Melide con el popular Camino Francés.

Herrera: "Este camino tiene mucha faena"

"Ese camino tiene mucha faena", admite Carlos Herrera. "Para ese necesito más tiempo del que dispone, aunque todo llegará en la vida", ha concluido el comunicador andaluz. Habrá que esperar a la vuelta del verano para que el periodista almeriense relata, exactamente, qué ruta del Camino de Santiago recorre en los próximos meses.